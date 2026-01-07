La DOP Cereza del Jerte reelige a José Antonio Tierno como presidente del Consejo Regulador - Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte

El objetivo de la Denominación de Origen durante este mandato es consolidar los cambios adoptados en el Pliego de Condiciones

José Antonio Tierno expresa que “es un orgullo poder seguir trabajando para defender la labor y los intereses de los agricultores”

La certificación de tres nuevas variedades de cereza bajo el sello de la DOP destaca entre los grandes logros de los últimos años

Frente a los retos del sector, el presidente apuesta por defender la calidad del producto amparado y “dignificar la profesionalidad de los agricultores”

Valle del Jerte, 07 de enero de 2026.- El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Cereza del Jerte ha reelegido como presidente a José Antonio Tierno para los próximos cuatro años. Una decisión que busca continuar con el trabajo desarrollado desde 2023 para dar a conocer las cualidades y singularidades de las cerezas y picotas del Valle del Jerte, así como abordar los principales desafíos del sector.

La designación se ha propuesto en Pleno del Consejo Regulador celebrado este miércoles, 7 de enero. El recién reelegido presidente ha expresado que “es un orgullo poder seguir trabajando por los agricultores y agricultoras de las comarcas donde se cultiva este fruto”. Asimismo, ha añadido que “mantener y promocionar un patrimonio agrícola como el de esta región implica una gran responsabilidad”.

Un nombramiento que ha servido también como balance de los hitos alcanzados en los últimos años por el Consejo Regulador. Para Tierno, el mayor logro ha sido “la reciente modificación del Pliego de Condiciones de la DOP y la consiguiente ampliación de su catálogo varietal”.

Desde 2025, la Denominación de Origen certifica tres nuevas variedades de cereza, conocidas como Van, Lapins y Burlat, tras lograr la modificación de su Pliego de Condiciones. Un cambio que se solicitó con el objetivo extender la presencia de la DOP en el mercado y que durante la última campaña ha dado sus primeros resultados.

En este sentido, el presidente explica que uno de los objetivos principales del nuevo mandato es “garantizar la consolidación de los cambios adoptados para favorecer el crecimiento de la producción y satisfacer las necesidades del mercado, siempre que la climatología lo permita”.

Por otro lado, Tierno indica que el sector presenta en la actualidad un escenario “complejo y con grandes retos a abordar”. Destacan, entre otros, un alto grado de competencia, unos elevados costes de producción y el desafío de garantizar el relevo generacional.

Frente a estas problemáticas, el presidente de la DOP Cereza del Jerte apuesta por “salvaguardar el modelo de agricultura social y de montaña de la zona, dignificar la profesionalidad de los agricultores, compensando su aportación al desarrollo y la protección ambiental del territorio, y defender la calidad de las cerezas y picotas de esta región del norte de Extremadura”.

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte:

El Consejo Regulador de Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte es una entidad que trabaja para promocionar y certificar el origen y la calidad de los productos protegidos.

