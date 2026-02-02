La DOP Torta del Casar asiste al Salón H&T con el fin de reforzar sus lazos con la hostelería y el turismo

El director de la DOP Torta del Casar, Javier Muñoz, durante la cata celebrada en el Salón H&T Málaga - D.O.P Torta del Casar

Chefs de restaurantes cacereños elaborarán dos platos para demostrar la versatilidad de la Torta del Casar

El director de la DOP torta del Casar, Javier Muñoz, ha asegurado que acudir al Salón H&T Málaga permite “tender puentes entre sectores” y “promocionar este queso tan especial”

Málaga, 2 de febrero de 2026.- El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Torta del Casar participa en Salón H&T Málaga 2026 por octavo año consecutivo. Esta nueva edición se celebra en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA) desde el lunes 2 de febrero hasta el miércoles 4 de febrero. La DOP Torta del Casar participa en la feria con nuevas catas, degustaciones y colaboraciones con chefs, con el objetivo de dar a conocer el queso en uno de los eventos de referencia en el sector de la hostelería y el turismo.

El director de la Denominación de Origen Protegida Torta del Casar, Javier Muñoz, ha resaltado que el “Salón H&T Málaga se presenta como una gran oportunidad para dar visibilidad al queso frente a un público especializado y exigente”. “Además, permite acercar el producto al sector de la hostelería y la restauración y mostrar su gran potencial gastronómico”, añade. “Así, logramos tender puentes entre los distintos sectores, potenciando la presencia y la imagen de la Torta del Casar”, ha concluido.

Además, cuatro chefs de renombre de dos restaurantes cacereños prepararán distintos platos, tanto dulces como salados, con la Torta del Casar como elemento clave, sacando a relucir sus características, su versatilidad y su identidad única.

Este martes 3 de febrero, Javier Martín y Esther Rodríguez, chefs del restaurante Javier Martín de Cáceres, cocinarán un Polvorón de Aceite Gata-Hurdes y perlas de Cereza del Jerte, cúrcuma, Pimentón de La Vera, Torta del Casar y DOP Miel Villuercas - Ibores.

Por su parte, Rubén Hornero y Alba Nuñez, cocineros del restaurante Abadía de Yuste, en Cuacos de Yuste, llevarán a cabo, el miércoles 4, una Tarta de Queso de Acehúche, Miel Villuercas Ibores y Torta del Casar.

La DOP Torta del Casar forma parte del stand conjunto de las diputaciones de Cáceres y Badajoz, junto con otras DOP e IGP de Extremadura. Desde aquí se van a desarrollar diferentes actividades para poner en valor la gastronomía y el turismo en la región. Así, atendiendo a la temática del evento, la Denominación de Origen Protegida va a promover ‘Sabor de un Territorio’, una de sus actividades principales. Esta iniciativa, propone itinerarios de viaje por la provincia de Cáceres, dando a conocer paisajes, hoteles, restaurantes y la riqueza cultural de la región, con la DOP Torta del Casar como protagonista.

“La gastronomía se ha convertido en una pieza clave del turismo. Por ello, desde la DOP Torta del Casar llevamos años trabajando mano a mano con hoteles y restaurantes para presentar iniciativas que muestren los grandes atractivos de nuestra región y que promocionen este queso tan especial”, afirma Muñoz.

Asimismo, van a tener lugar catas y degustaciones conjuntas de los quesos con denominación de origen que ofrece la región, acompañados de un maridaje con vinos DOP Ribera del Guadiana. Estas catas tendrán lugar durante los tres días que dura la feria.

Salón H&T Málaga, que celebra su vigésimo octava edición, va a contar con más de 600 empresas representadas de hasta 15 países distintos. Así, el evento -que espera superar las cifras del año anterior- permite al queso amparado mostrarse ante un público especializado tanto en el ámbito nacional como en el internacional. De este modo, DOP Torta del Casar refuerza su presencia en ferias especializadas, consolidando su posicionamiento dentro de los sectores de la hostelería y el turismo y contribuyendo a la promoción de este queso tan único.

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) Torta del Casar

La Denominación de Origen Protegida ampara este queso de antigua tradición y cualidades singulares y diferenciadoras. Por eso, cuando se quiera disfrutar de un auténtico queso D.O.P. Torta del Casar, hay que buscar su exclusiva etiqueta de control en la que se une el logotipo del Consejo Regulador al de la Unión Europea, única garantía de que la elección realizada y el reconocimiento internacional.

Los quesos D.O.P. Torta del Casar se elaboran únicamente en las queserías inscritas en los registros del Consejo Regulador, que día a día trabaja para garantizar el origen y la calidad de esta, controlando la pureza del proceso de elaboración para la plena seguridad y confianza de los consumidores.

