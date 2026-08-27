DOP Torta del Casar lidera un proyecto de 573.000 euros para avanzar en el estudio del cardo como coagulante

La DOP Torta del Casar lidera una investigación de 573.000 euros para avanzar en el estudio del cardo como coagulante - DOP Torta del Casar

El proyecto CardunNext aspira a convertir este cardo en una herramienta de innovación que contribuya a mejorar la sostenibilidad, rentabilidad y diferenciación comercial de la Torta del Casar

(Información remitida por la empresa firmante)

El director de la DOP Torta del Casar, Javier Muñoz, ha expresado que el proyecto es “una oportunidad estratégica” que permite “unir tradición e innovación y garantizar la excelencia”

La DOP Torta del Casar recolecta 300 kilogramos de sus plantaciones de cardo controladas, que tienen como objetivo garantizar el suministro de este ingrediente indispensable

Casar de Cáceres, 27 de agosto de 2026.- Con el objetivo de seguir reforzando los estándares de excelencia y sostenibilidad en la elaboración de su queso, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Torta del Casar está al frente del proyecto de innovación e investigación CardunNext, financiado con 573.000 euros por la Unión Europea y el Gobierno de España. Este proyecto tiene como objetivo avanzar en el estudio del cardo Cynara cardunculus como coagulante, un ingrediente clave en la elaboración de la Torta del Casar.

CardunNext va a profundizar en la implantación de un modelo integral de cultivo, extracción y utilización de coagulantes vegetales procedentes del cardo para su uso en la elaboración de quesos amparados por figuras de calidad diferenciada, especialmente con denominación de origen protegida e indicación geográfica protegida.

De esta manera, el programa abordará toda la cadena de valor del cardo, desde su producción, hasta la obtención y utilización del coagulante vegetal, que permite mejorar la homogeneidad y calidad del queso, así como facilitar su utilización por parte de las queserías.

En definitiva, el proyecto aspira a convertir este cardo, profundamente ligado a la tradición quesera, en una herramienta de innovación que contribuya a mejorar la sostenibilidad, rentabilidad y diferenciación comercial de la Torta del Casar, así como de otros quesos tradicionales de calidad.

Para la Denominación de Origen Protegida Torta del Casar, ejercer como representante del Grupo Operativo de CardunNext es una “oportunidad estratégica para avanzar en la protección y profesionalización del empleo de coagulante vegetal en la elaboración del queso amparado”.

"Este proyecto nos permite unir tradición e innovación tecnológica para garantizar la máxima excelencia en cada pieza, facilitando el trabajo diario de nuestras queserías y reforzando nuestra competitividad en el mercado al mantener intacta la identidad de nuestro queso. Además, CardunNext no solo beneficia a la calidad final del producto, sino que consolida un modelo de producción más sostenible y eficiente de principio a fin, aportando un valor real a todo nuestro entorno rural", ha expresado el director de la DOP Torta del Casar, Javier Muñoz.

El proyecto tiene una duración de 4 años y finalizará en mayo de 2029. CardunNext está integrado, además de por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Torta del Casar, por la Unión de Productores Torta del Casar, la Asociación para el Desarrollo Rural de Los Pedroches, el Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario Extremadura, la Queixería Prestes, S.L., la Asociación Ruta Europea del Queso e IMASDE Agroalimentaria, S.L. Estas entidades, procedentes de Extremadura, Andalucía, Galicia y País Vasco colaborarán en las distintas fases del proyecto desde una perspectiva agronómica, tecnológica, quesera y divulgativa.

CardunNext es ya el tercer proyecto de innovación europeo de este ámbito en el que está involucrada la Denominación de Origen Protegida Torta del Casar, tras su participación en el Grupo Operativo (GO) Cynara y en SustaiNext. Ambos están orientados, tanto al desarrollo integral del cardo como coagulante, como a aportar materia prima a la industria de extractos botánicos y reconvertir los residuos vegetales de la plantación de cardo en biomasa, o generar nuevos principios activos con aplicaciones en el sector nutracéutico.

La DOP Torta del Casar recolecta 300 kilos de cardo

En paralelo al desarrollo de estos proyectos europeos, la Denominación de Origen Protegida Torta del Casar continúa con el avance de las plantaciones del cardo coagulante. Estos cultivos, en marcha desde 2019, tienen como fin garantizar el suministro de este producto de manera más eficiente y controlada para las queserías, asegurando así la producción de Torta del Casar.

En esta campaña, la DOP Torta del Casar ha recolectado 300 kilogramos de la flor del cardo, lo que supone un aumento con respecto a la campaña del año pasado, cuando se obtuvieron unos 200 kilos. El director de la DOP Torta del Casar, Javier Muñoz, ha explicado que, a pesar de las lluvias de diciembre, que imposibilitaron sembrar nuevo terrenos y posteriormente una primavera adversa que afectó a la plantación, el ciclo de vida en que se encuentran las plantas ha permitido aumentar la cosecha.

“Las cifras de este año son positivas porque suponen una mejora con respecto a la cantidad de cardo recolectada, pero todavía estamos lejos del objetivo final. Ahora bien, contamos con seguir avanzando en el futuro si la meteorología nos permite ejecutar nuestros planes de expansión y recolección. Seguimos en un escenario de ensayo con respecto a las plantaciones, pero somos optimistas y esperamos los mejores resultados a medio y largo plazo”, ha concluido Muñoz.

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) Torta del Casar

Los quesos D.O.P. Torta del Casar se elaboran únicamente en las queserías inscritas en los registros del Consejo Regulador, que día a día trabaja para garantizar el origen y la calidad de esta, controlando la pureza del proceso de elaboración para la plena seguridad y confianza de los consumidores.

La Denominación de Origen Protegida ampara este queso de antigua tradición y cualidades singulares y diferenciadoras. Por eso, cuando se quiera disfrutar de un auténtico queso D.O.P. Torta del Casar, hay que buscar su exclusiva etiqueta de control en la que se une el logotipo del Consejo Regulador al de la Unión Europea, única garantía de que la elección realizada y el reconocimiento internacional.

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