Dos años después de la DANA y tras la tormenta Adam; qué cubre el seguro del coche ante una inundación - Allianz Direct Versicherungs-AG, Sucursal en Españ

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 29 de octubre de 2026.-

La nueva DANA de octubre ya acumula más de 6.500 solicitudes de indemnización. Allianz Direct explica qué daños asume el Consorcio de Compensación de Seguros, cuáles dependen de la póliza y qué hacer si el coche queda inundado.

Una nueva DANA a las puertas del segundo aniversario

Entre el 16 y el 18 de octubre de 2026, la DANA Adam generó 6.528 solicitudes de indemnización ante el Consorcio de Compensación de Seguros. La provincia de Valencia concentra 5.007 de ellas y el municipio de Oliva, 2.760, el 41,5% del total. Le siguen Alicante, Almería, Baleares y Málaga. El Consorcio considera todavía pronto para estimar el alcance de los daños.

El episodio llega cuando se cumplen dos años de la DANA del 29 de octubre de 2024. Según el Consorcio, a junio de 2026 se habían pagado 212.533 indemnizaciones por 4.484 millones de euros, y el organismo calcula que el coste final rondará los 4.800 millones. Los vehículos fueron uno de los bienes más afectados: hasta mayo de 2025 se habían recibido 143.928 solicitudes por daños en automóviles y se habían abonado 1.111 millones de euros por 125.808 de ellas.

Quién paga los daños de una inundación extraordinaria

Las inundaciones extraordinarias, los terremotos, las tempestades ciclónicas atípicas con rachas de viento superiores a 120 km/h y otros fenómenos catastróficos no los indemniza la aseguradora, sino el Consorcio de Compensación de Seguros. Lo hace con cargo al recargo que se incluye en las pólizas y que el tomador abona junto a la prima.

Desde 2016, esta protección alcanza a todos los vehículos que tengan contratado un seguro, incluido el seguro a terceros básico con la responsabilidad civil obligatoria. Un coche asegurado solo a terceros, por tanto, también puede reclamar al Consorcio los daños sufridos en una inundación declarada extraordinaria. Los coches sin seguro quedan fuera.

Lo que no es extraordinario depende de la póliza

No todos los fenómenos meteorológicos tienen la consideración de extraordinarios. El granizo, el pedrisco, los rayos o la nieve que cae desde un tejado son daños frecuentes que el Consorcio no cubre y que dependen de las coberturas contratadas.

En Allianz Direct, estos daños están incluidos en el seguro a terceros ampliado premium y en el seguro a todo riesgo, a través de la cobertura de eventos meteorológicos. En caso de siniestro total, la indemnización se calcula con el valor de compra si el coche tiene menos de 12 meses, o con el valor venal si es más antiguo, salvo que se haya contratado el precio de compra garantizado premium. El seguro a terceros básico no incluye esta cobertura.

Qué hacer si el coche queda inundado

No arrancar el motor. El agua en el motor puede provocar averías graves que se suman a los daños de la inundación.

Fotografiar el vehículo y el nivel que alcanzó el agua antes de moverlo, siempre que sea seguro hacerlo.

Solicitar la indemnización al Consorcio a través de su web o de su teléfono de atención, con la póliza en vigor y la documentación del vehículo.

Avisar a la aseguradora para que oriente la tramitación y gestione la asistencia en carretera o la grúa si el coche no puede circular.

No dar de baja ni achatarrar el coche antes de que lo valore el perito.

La guía de Allianz Direct sobre qué cubre el seguro si el coche se inunda amplía cada paso.

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