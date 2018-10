COMUNICADO: Dos emprendedores españoles crean un "google de la moda".

Actualizado 23/11/2015 10:56:38 CET

Crean bolaboo.com, un buscador de ropa que permite encontrar cualquier producto de moda de entre más de medio millón de artículos de las principales firmas nacionales e internacionales.

SEVILLA. 23 de noviembre de 2015.- De sitio web a sitio web, abriendo ventanas, acumulando pestañas. Así nos pasamos el día cuando necesitamos encontrar unos zapatos para esa entrevista tan esperada, un vestido para esa ocasión tan especial, unos vaqueros para el primer día de cole del niño... Frustrante, incómodo y desesperante. Así era la única forma de encontrar ropa en internet, hasta ahora.

Dos emprendedores andaluces han desarrollado un potente buscador de moda en internet. Bolaboo.com dispone de más de 500 mil productos en su catálogo de las principales firmas como Zara, Mango, H&M, Cortefiel, Sprinfield.. y así hasta decenas de tiendas.

El vertiginoso ritmo de crecimiento de Bolaboo augura alcanzar el millón de productos en su catálogo en pocos meses y 100 mil usuarios registrados a final de 2016, lo que supondría un gran paso en el desarrollo del negocio.

Alberto y Victoriano, dos emprendedores motivados.

En una cafetería se coció todo. La de siempre. La cafetería donde normalmente quedan para tomar café y hablar sobre sus pasiones: el mundo del emprendedor. Alberto llegaba sonriente, entusiasmado, ilusionado con la detección de un problema que había hallado tras haber observado las dificultades que su pareja tenía para encontrar ropa en internet.

-Víctor, creo que he detectado un problema, una necesidad, real -comentaba con Víctor-. Escucha...

Pero para que una semilla genere esperanzas de convertirse en negocio, debe incluir -además de la detección de un problema-, otro ingrediente vital: la propuesta de una solución. Es el encaje problema/solución, que lo llaman.

Víctor escuchó a Alberto con atención. Y, al rato, comenzaron a salir soluciones.

-A mí esto no me pasa cuando busco vuelos, hoteles, o seguros. -Agregó Víctor-. ¿Por qué no creamos algo como google, pero exclusivamente de moda?.

Y así, un sábado cualquiera, en una servilleta, surgió el primer planteamiento de la solución.

Aquella reunión no hizo más que convertirse en otras tantas, y éstas a su vez en planes de desarrollo, en horas, días y meses de intenso trabajo, noches sin dormir, irritación, rabia pero también risas. Y ganas de abandonar, de admitir que no son capaces, de querer dedicarse a otra cosa y sin embargo persistir, aprender del fracaso, y continuar. Angustias, tristeza, improvisación, caos, pero también felicidad, motivación, planificación y orden. Un camino lleno de mezclas explosivas de emociones y sentimientos, que han supuesto el aprendizaje perfecto para conseguirlo. Y aquí está. Bolaboo, el buscador social de moda online.

Fácil y rápido.

El funcionamiento de bolaboo no puede ser más fácil. Entrar, buscar, encontrar. Nada más.

Al igual que google, bolaboo dispone de una barra de búsqueda. El usuario realizará la búsqueda que desee: "vestidos rojos" por ejemplo, y bolaboo encontrará todos los vestidos rojos de entre más de medio millón de productos de las principales tiendas y marcas españolas.

Bolaboo sólo busca, y el usuario compra el producto en el sitio web del vendedor. Es la solución más fácil para encontrar toda la ropa de la manera más rápida.

Bolaboo es Social.

La moda no es sólo ropa, es la gente que la lleva puesta, lo que opinamos unos y otros, lo que comunicamos vistiendo, lo que sentimos, lo que somos y cómo nos comportamos. Moda es ir de compras con amigos y amigas, conversar sobre los looks de las celebrities, es aconsejar y pedir consejos a nuestros amigos y amigas, es gustarse y gustar. La Moda es Social. -afirman Alberto y Víctor, fundadores de la compañía-. Y ahora bolaboo también lo es.

El usuario que se registre en bolaboo, dispondrá de un perfil social, donde podrá crear post de moda, compartir looks, comentarlos y valorarlos. Además, el sitio web ofrece herramientas para bloggers de moda que permiten crear contenidos para sus blogs, etiquetar looks con los productos que lo componen, o crear increíbles collages con lo más chic de la moda.

Sitio web: www.bolaboo.com

Contacto

Nombre contacto: Alberto Periáñez Castrillo

Descripción contacto: Socio Director

Teléfono de contacto: 657420680