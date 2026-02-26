EADA impulsa la segunda edición del CSO Day reforzando el rol estratégico en la sostenibilidad empresarial

CSO Day 2025 - EADA Business School

El evento reunirá a los responsables de sostenibilidad que están impulsando la transformación empresarial y figuras clave del liderazgo en sostenibilidad, entre ellas representantes de sectores tan diversos como la cultura, la industria, la energía, el turismo y la alimentación

Madrid, 26 de febrero de 2026.- Tras el éxito de la primera edición en 2025, que reunió a más de 100 Chief Sustainability Officers (CSO) y a destacados profesionales vinculados a la sostenibilidad, EADA Business School celebrará el próximo 11 de marzo de 2026 la segunda edición del CSO Day, el encuentro anual de referencia para los líderes de sostenibilidad en España.



La jornada tendrá lugar en el Student Hub de EADA (Campus 2 – c/ Provença, 216, Barcelona) y volverá a congregar a responsables de sostenibilidad que están impulsando la transformación empresarial desde sectores tan diversos como la industria, la energía, la cultura, el turismo o la alimentación.



Bajo el lema 'Resiliencia al límite: Sostener el propósito en un mundo en crisis', el evento pondrá el foco en la resiliencia de los CSO ante entornos cada vez más complejos e inciertos. El objetivo es ofrecer un espacio de reflexión e intercambio de experiencias que permita fortalecer alianzas y consolidar el papel estratégico de la sostenibilidad en la empresa del futuro.



"El CSO Day es un espacio único para reunir a quienes están demostrando que el liderazgo sostenible es, ante todo, humano: con visión sistémica, empatía, propósito y capacidad de inspirar incluso en contextos adversos", afirma Ainhoa Grandes, Chair del CSO Day. "En EADA creemos que la sostenibilidad solo xavanza cuando quienes la lideran cuentan con el apoyo, las herramientas y la visión necesarias".



La jornada se inaugurará con la bienvenida de Ainhoa Grandes. El programa incluirá dos mesas de debate. La primera abordará el desafío de mantener la coherencia del propósito empresarial en contextos de crisis, especialmente cuando la marca, la reputación y la estrategia corporativa se ven tensionadas. Moderada por Olga Villacañas, Cofundadora y Directora de Impacto en Ocean52, contará con la participación de Ernesto Barceló, Chief ESG Officer en Gestamp, y Choni Fernández, Chief Sustainability Officer & Customer en PortAventura World.



La segunda mesa se centrará en la construcción de alianzas capaces de responder colectivamente a riesgos cada vez más sistémicos. Moderada por la Dra. Federica Massa-Saluzzo, CSO y profesora en EADA, reunirá a Eva Pagán Díaz, Directora Corporativa de Sostenibilidad y Estudios en Redeia, y a Josep María Ribas, Climate Change Manager en Familia Torres.



El espacio Spotlight Speaker incluirá una conversación entre la Dra. Desirée Knoppen, profesora y directora del Sustainability Hub de EADA, y Mario Rotllant, presidente del Comité Ambiental, Social y de Gobernanza en Coca-Cola, sobre la evolución del gobierno corporativo en materia ESG.



El evento culminará con la entrega del CSO Award 2026, un reconocimiento dirigido a profesionales que ejercen como CSO en medianas y grandes empresas con sede central en España (más de 250 empleados), según estándares internacionales. En la primera edición, el galardón recayó en Silvia Agulló, directora de Sostenibilidad del Grupo DKV Seguros.



