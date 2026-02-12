eComm360 impulsa el éxito digital con tiendas Shopify optimizadas y gestión ERP - eComm360

Madrid, 12 de febrero.- El comercio electrónico evoluciona hacia modelos cada vez más avanzados, en los que la flexibilidad tecnológica y la integración de sistemas resultan determinantes para la competitividad de las empresas. Las plataformas de venta online ya no se limitan a la gestión de productos y pedidos, sino que se convierten en entornos complejos capaces de integrarse con múltiples tecnologías y de ofrecer experiencias digitales diferenciadoras.

En este contexto, eComm360 consolida su posicionamiento como agencia ecommerce Shopify España especializada en proyectos que combinan optimización de tiendas, integración con sistemas ERP y el uso de arquitecturas avanzadas. La compañía trabaja con empresas que buscan ir más allá de los planteamientos tradicionales del ecommerce, dotando a Shopify de nuevas capacidades técnicas y creativas.

Integraciones avanzadas y arquitectura headless en Shopify

Uno de los pilares de la propuesta de eComm360 es su sistema de integraciones, que permite conectar Shopify con ERP, CRM y otras herramientas de gestión empresarial. Estas integraciones facilitan una gestión centralizada de pedidos, stock, clientes y facturación, optimizando los procesos internos y mejorando la eficiencia operativa.

Además, la consultora aplica arquitecturas headless en proyectos Shopify, separando la capa de presentación del sistema de gestión. Este enfoque permite una mayor libertad creativa, mejor rendimiento y la posibilidad de desarrollar experiencias digitales personalizadas, adaptadas a distintos canales y dispositivos.

Inteligencia artificial y experiencias no habituales en ecommerce

La implementación de inteligencia artificial forma parte del enfoque diferencial de eComm360. La agencia aplica soluciones de IA para enriquecer contenidos, optimizar la gestión del catálogo y mejorar la experiencia de usuario dentro del ecosistema Shopify.

Este planteamiento permite desarrollar escenarios poco habituales en el mundo del ecommerce, como entornos visuales avanzados, experiencias interactivas o incluso escenarios 3D integrados en la tienda online. De este modo, Shopify se convierte en una plataforma capaz de albergar propuestas digitales innovadoras, más cercanas a experiencias de marca que a una tienda convencional.

Con esta combinación de integraciones, headless e inteligencia artificial, eComm360, como agencia ecommerce Shopify España, aporta una nueva forma de entender esta plataforma, alineada con las necesidades de empresas que buscan diferenciarse y escalar su negocio digital con soluciones tecnológicas avanzadas.

