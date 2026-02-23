Ecoxtrem amplía su fábrica de patinetes eléctricos en 2026 - Ecoxtrem
Madrid, 23 de febrero de 2026.- Ecoxtrem continúa consolidándose como fabricante y distribuidor europeo de patinetes eléctricos con marca propia tras ampliar su estructura productiva en 2026, en respuesta al crecimiento sostenido del mercado internacional de movilidad eléctrica.
La compañía ha incorporado una nueva capacidad industrial que supone una inversión de 20 millones de euros y que se articula en una planta de 40.000 m equipada con 8 líneas de producción. Esta infraestructura permite alcanzar una capacidad anual estimada de hasta 250.000 unidades, reforzando la posición de Ecoxtrem como proveedor internacional dentro del sector.
El crecimiento responde a una tendencia clara: la movilidad eléctrica urbana se ha consolidado como uno de los segmentos con mayor proyección en Europa y Latinoamérica. La demanda de patinetes eléctricos continúa aumentando tanto en el ámbito B2B —distribuidores, mayoristas y operadores urbanos— como en proyectos institucionales orientados a la movilidad sostenible.
La estructura industrial opera bajo especificaciones técnicas y estándares definidos por Ecoxtrem, asegurando control de calidad, cumplimiento normativo y adaptación a las exigencias de cada mercado. La optimización de procesos y la automatización parcial permiten mejorar la eficiencia productiva sin comprometer estándares técnicos.
Expansión en Europa y Latinoamérica
En los últimos meses, Ecoxtrem ha reforzado su posicionamiento en Francia y Portugal, dos mercados europeos donde la movilidad urbana sostenible mantiene una evolución positiva. La demanda de fabricantes europeos con capacidad de exportación directa y cumplimiento de certificaciones CE se ha intensificado, especialmente en proyectos de distribución estructurada.
En paralelo, Latinoamérica se consolida como un eje estratégico. México, Colombia, Chile y Perú han registrado un incremento de solicitudes comerciales, consolidando a Ecoxtrem como fabricante de patinetes eléctricos con capacidad de adaptación a normativas locales y necesidades específicas de cada país.
África como mercado emergente
El interés procedente de Marruecos, Senegal y Costa de Marfil confirma el crecimiento del sector en el continente africano, especialmente en entornos urbanos donde la movilidad eléctrica comienza a posicionarse como alternativa eficiente y sostenible.
Consolidación como fabricante internacional
Con esta ampliación industrial, Ecoxtrem refuerza su posicionamiento como fabricante europeo de patinetes eléctricos con capacidad global. La compañía continúa apostando por la eficiencia industrial, el control técnico y la expansión estratégica, consolidando su modelo B2B internacional.
