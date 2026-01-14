La ECPV abre inscripciones y refuerza su apuesta por el cine contemporáneo - Escuela de Cine del País Vasco

País Vasco, 14 de enero.- La ECPV Escuela de Cine del País Vasco abre en enero su plazo de inscripción para el próximo año lectivo, adelantando el calendario para que quienes busquen un camino creativo puedan asegurar su plaza antes y comenzar a preparar un itinerario formativo diseñado para el cine que viene, no solo para el cine que ya existe. En la última década, la ECPV ha vivido una transformación profunda.

Lo que comenzó como una escuela entre muchas se ha convertido en uno de los espacios formativos más relevantes de España, un lugar donde la práctica cinematográfica convive con la investigación, el pensamiento crítico y las nuevas narrativas. Un ecosistema donde el cine europeo dialoga con lo local, y donde cada proyecto académico se construye desde la realidad de la industria. Lo que ha llevado a un crecimiento que se ha visto reflejado en la industria de manera directa.

Este crecimiento también se refleja en el profesorado que se incorpora cada año. Por segundo curso consecutivo, la reconocida colorista y directora de fotografía Lara Vilanova impartirá en el Departamento de Fotografía sus seminarios avanzados de Esculpir la luz, una de las experiencias formativas más apreciadas por el alumnado.

Su trabajo marcado por una sensibilidad luminosa única y por un enfoque minucioso del tratamiento del color forma parte ya de la identidad pedagógica de la escuela. En el Departamento de Dirección, se suma Alberto Ballesteros, cuyo enfoque narrativo, cercano y profundamente conectado con las emociones humanas, aporta una nueva mirada a los procesos creativos y al acompañamiento de los proyectos personales del alumnado.

Su presencia fortalece aún más la apuesta de la ECPV por una dirección cinematográfica que nace del pensamiento, la escucha y la construcción de sentido. Motor en el desarrollo del cine vasco Los logros del alumnado en festivales como Bogoshort, Zinebi, Málaga o Abycine y laboratorios como, SGAE, Academia de Cine, Apika LAB, Aukera, Noka o Zinebi Networking entre otros confirman el crecimiento de la Escuela.

A esto se suman dos años consecutivos con presencia en Kimuak de prácticas del alumnado y a proyectos que crecen de la mano de nuevos cineastas como Iker Reyes, cuyo próximo largometraje está ya en marcha. Y esto no acaba aquí: los egresados de la ECPV ya preparan nuestra segunda película, mientras otras producciones nacen dentro de la propia escuela. La ECPV se ha convertido en el lugar donde se originan muchas de las narrativas que hoy definen el cine contemporáneo. No solo se trata de contar historias Estas historias no se limitan a contar mundos: los cuestionan, los agitan y buscan conmover.

La Escuela de Cine del País Vasco es hoy la escuela de cine más grande del norte del Estado y uno de los núcleos creativos contemporáneos más importantes del país. Un espacio donde cada generación de estudiantes encuentra una comunidad, herramientas y un método para explorar su voz. “La escuela ha entrado en un momento de madurez.

Ya no formamos solo cineastas: acompañamos formas de mirar, de pensar y de leer el mundo. Lo que viene ahora es una etapa donde la ECPV se expandirá hacia nuevos territorios creativos y académicos. Queremos consolidarnos como un espacio europeo de referencia en investigación aplicada, desarrollo de proyectos y pensamiento cinematográfico.

Nuestro compromiso es simple: que cada estudiante encuentre aquí la libertad, el rigor y las herramientas para construir un cine que tenga algo que decir al presente y perdure en el tiempo”, comenta Diego H. Kataryniuk, codirector de la ECPV.

Matrículas Abiertas a partir del 15 de enero Con este nuevo curso, la ECPV renueva su compromiso: formar cineastas capaces de pensar, experimentar y crear desde el presente. La inscripción abre el 15 de enero y las primeras jornadas de puertas abiertas tendrán lugar los días 17 de enero, 21 de febrero y 21 de marzo a las 11:00 de la mañana.

Las plazas, como siempre, son limitadas.

