EDUCA EDTECH Group y MAPFRE se alían para acompañar el talento del primer empleo a la formación continua

miembros de EDUCA EDTECH Group y MAPFRE en el acuerdo - EDUCA EDTECH Group

(Información remitida por la empresa firmante)

EDUCA EDTECH Group y MAPFRE Andalucía Este refuerzan su colaboración para impulsar la formación, la empleabilidad y el desarrollo profesional en el ámbito regional

Granada, 30 de octubre de 2026.- EDUCA EDTECH Group y MAPFRE Andalucía Este han reforzado su colaboración con el objetivo de acercar la formación al entorno profesional, facilitar nuevas oportunidades de aprendizaje y contribuir al desarrollo del talento en el ámbito de actuación de la regional. Esta colaboración se enmarca en una relación de trabajo compartida entre ambas entidades, orientada a conectar educación, empresa y empleabilidad.



La iniciativa supone un paso más en la colaboración iniciada años atrás entre MAPFRE e INESEM, institución perteneciente a EDUCA EDTECH Group, en el ámbito de la formación y actualización de conocimientos. Sobre esa experiencia previa, ambas organizaciones avanzan ahora en nuevas líneas de cooperación vinculadas a la formación práctica y al desarrollo profesional dentro del marco establecido por las partes.



Con motivo de la formalización de esta nueva etapa de colaboración, representantes de MAPFRE Andalucía Este visitaron la sede de EDUCA EDTECH Group en Granada, en un encuentro orientado a compartir objetivos comunes y explorar vías de colaboración que contribuyan a fortalecer el vínculo entre el ámbito educativo y el sector asegurador.



Formación práctica y acercamiento al entorno profesional

Una de las líneas de trabajo previstas es facilitar experiencias de aprendizaje y acercamiento al entorno profesional para el alumnado de EDUCA EDTECH Group, siempre dentro del alcance definido por el acuerdo y conforme a los procedimientos establecidos por MAPFRE Andalucía Este.



Estas iniciativas permitirán al alumnado conocer de forma práctica la realidad del sector asegurador, aplicar los conocimientos adquiridos durante su formación y aproximarse a un entorno empresarial de referencia, con el acompañamiento y las condiciones que correspondan en cada caso.



La colaboración refuerza el compromiso de EDUCA EDTECH Group y MAPFRE Andalucía Este con una formación conectada con las necesidades reales del entorno laboral, capaz de favorecer la empleabilidad, la orientación profesional y la adquisición de competencias útiles para el futuro laboral.



Aprendizaje continuo y desarrollo profesional

La colaboración también contempla la posibilidad de explorar acciones orientadas a la formación continua y a la actualización de conocimientos de los profesionales vinculados al ámbito de actuación del acuerdo, de acuerdo con las condiciones y criterios que establezcan ambas entidades.



Por su parte, EDUCA EDTECH Group pone a disposición su experiencia en soluciones formativas para empresas, mientras que MAPFRE Andalucía Este continúa impulsando iniciativas que favorecen el crecimiento profesional, la capacitación y la conexión con el talento.



Una colaboración orientada al talento y al territorio

Este marco de colaboración contribuye a acercar el mundo educativo y el empresarial, generando espacios de cooperación que pueden aportar valor tanto al alumnado como a los equipos profesionales y al tejido económico y social de Andalucía Este.



Con esta iniciativa, EDUCA EDTECH Group y MAPFRE Andalucía Este consolidan una relación basada en la formación, la empleabilidad y el desarrollo profesional, avanzando en un propósito compartido: convertir el aprendizaje en una herramienta útil para conectar talento, empresa y territorio

Contacto

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