EIT Community impulsa la innovación en España y su liderazgo en Europa

El ecosistema innovador español se dio cita ayer en un evento organizado por EIT Community bajo el título ‘El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) y la nueva Agenda Europea de Innovación’. En él se debatió sobre la importancia del enfoque interdisciplinar e intersectorial para impulsar la innovación en nuestro país y su liderazgo en Europa, en la línea marcada por la nueva Agenda Europea de Innovación.

EIT Community, el mayor ecosistema de innovación de Europa, ha renovado su compromiso con la innovación en España a través de sus distintas comunidades y programas. En los últimos dos años, EIT ha apoyado a apoyado a cientos de startups e invertido más de 100 millones de euros en España contribuyendo a poner en el mercado más de 80 productos innovadores.

Madrid, 10 de octubre de 2023. EIT Community, el mayor ecosistema de innovación en Europa, se postula como un agente decisivo para impulsar la innovación en España y contribuir a su liderazgo en Europa. Así lo aseguraron ayer los máximos responsables de las distintas comunidades de conocimiento e innovación en España del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), organismo de la Unión Europea. El evento, celebrado ayer en Madrid y organizado por EIT Manufacturing, EIT Health, EIT Climate - KIC, EIT Culture & Creativity, EIT Digital, EIT Food, y EIT Urban Mobility, contó también con la participación del director general del CDTI, Javier Ponce, y la secretaria general de Innovación, Teresa Riesgo, y reunió a gran parte del ecosistema de innovación español.

Este evento satélite de la agenda oficial organizada con motivo de la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea, reunió a gran parte del ecosistema español de innovación y puso el acento sobre la importancia del trabajo colaborativo e interdisciplinar impulsado por las distintas comunidades de EIT para hacer frente a los complejos desafíos a los que se enfrenta la sociedad actual. En concreto, se destacaron diversos programas intersectoriales desarrollados por EIT Community para impulsar el liderazgo innovador de España en Europa y respaldar la Nueva Agenda Europea de Innovación, aprobada por la Comisión en julio. Esta Agenda persigue posicionar a Europa a la vanguardia de la nueva ola de innovación Deep-tech y ayudar a desarrollar nuevas tecnologías para hacer frente a los desafíos sociales más apremiantes y a introducirlos en el mercado, beneficiando a los diversos sectores: energías renovables, agrotecnología, movilidad, salud, seguridad alimentaria e independencia energética, entre otros.

El impacto del EIT en España y la necesidad de una colaboración intersectorial

“EIT, el mayor ecosistema de innovación europeo, puede sentirse orgulloso de su presencia activa y su apoyo a la innovación en España. Nuestras comunidades de innovación y conocimiento han atraído a 250 partners de distintos sectores, incluyendo instituciones académicas, empresas y organizaciones dedicadas a la investigación. Juntos, hemos apoyado a cientos de start-ups y miles de estudiantes en su trayectoria a través de la innovación, invirtiendo alrededor de 100 millones de euros en España solo en los dos últimos años y contribuyendo a poner en el mercado más de 80 productos innovadores. Nuestro compromiso con España seguirá creciendo porque la innovación es más necesaria que nunca para hacer frente a algunos de los mayores retos globales e impulsar un futuro más sostenible para Europa”, ha explicado Martin Kern, Director de EIT.

Por su parte, Jean-Marc Bourez, CEO de EIT Health comenta que la crisis de la Covid-19 ha revelado múltiples desafíos en ámbitos sociales, económicos y políticos “que exigen soluciones innovadoras y una profunda comprensión de las interdependencias e interconexiones de diversos sectores económicos y sociales. La innovación conjunta e intersectorial es clave para la sostenibilidad de nuestras sociedades y para la salud y el bienestar de todos”.

En esta línea, Caroline Viarouge, CEO de EIT Manufacturing, comentó que "España y Europa están muy bien posicionadas para aprovechar las capacidades de la industria con un fuerte impulso innovador". Para ello, "debemos caminar todos juntos para convertir esta oportunidad en realidad. Un equipo ganador es un equipo que se atreve a innovar y a co-crear en un ecosistema diverso", sentenció Viarouge que concluyó citando a Peter Drucker: "La mejor manera de predecir el futuro es crearlo".

El talento y el skills gap

Uno de los pilares de la Nueva Agenda Europea de Innovación es la necesidad de fomentar, atraer y retener talento tecnológico para colmar la brecha en capacidades Deep Tech. Y este es también uno de los retos analizados en un panel en el que ha participado Izabel Alfany, directora general de EIT Health Spain.

“Sabemos que el 75% de las empresas tienen dificultad para encontrar el talento y en el ámbito sanitario ese porcentaje aumenta considerablemente porque muchos profesionales con perfil tecnológico no conocen las oportunidades laborales que puede ofrecer nuestro sector”, explica Alfany.

La directora general de EIT Health Spain ha destacado algunos de los retos a los que se enfrentan las empresas del sector sanitario a la hora de captar y retener talento, como la incorporación de talento para una reindustrialización basada en las tecnologías sanitarias, el desarrollo de habilidades para la implementación del Espacio Europeo de Datos Sanitarios o la formación a innovadores en competencias digitales.

Asimismo, Alfany también ha repasado algunas de las iniciativas que EIT Health ha puesto en marcha a nivel europeo y nacional para afrontar la escasez de talento, como Healthcare Transformation Academy, Think & Act For Value, Landscape of Biomanufacturing y WorkinHealth Foundation. “Todas estas iniciativas trabajan para identificar las necesidades de formación de nuestro sector y conectar a las instituciones académicas, las startups y los profesionales para garantizar que el talento llega allí donde es necesario”, ha concluido.

El eventoha finalizado con la intervención de Teresa Riesgo, secretaria general de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación, quien ha destacado el largo historial de EIT en el apoyo a la innovación en Europa y ha resaltado importancia de encuentros trasversales como este.

Por último, Riesgo ha alertado sobre la necesidad de desarrollar políticas que no contribuyan a generar desigualdad en el acceso a la innovación entre las diferentes regiones de Europa.

Sobre el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT)

El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) es el mayor ecosistema de innovación de Europa, que aglutina a más de 2.400 miembros de las principales organizaciones empresariales, educativas y de investigación de Europa a través de más de 50 hubs de innovación. EIT es un órgano de la Unión Europea y una parte integral de Horizon Europe, el Programa Marco de la Unión Europea para la Investigación y la Innovación. A través de asociaciones paneuropeas dinámicas, denominadas Comunidades de Conocimiento e Innovación (KIC), EIT ofrece una amplia gama de actividades de innovación y emprendimiento, fortaleciendo la innovación en Europa e impulsando soluciones a desafíos globales urgentes, al tiempo que fomenta el talento emprendedor para generar un crecimiento sostenible y puestos de trabajo cualificados en Europa.

Sobre EIT Health

EIT Health es una red de los mejores innovadores en materia de salud, con aproximadamente 130 socios, y cuenta con el apoyo del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), un organismo de la Unión Europea. Colaboramos entre países para ofrecer nuevas soluciones que permitan a la ciudadanía europea vivir más y mejor.

Como europeos, afrontamos el reto que suponen las enfermedades crónicas y la multimorbilidad, y somos conscientes de las oportunidades que nos ofrece la tecnología para avanzar más allá de las aproximaciones convencionales, la prevención y la vida saludable. Ello requiere líderes de opinión innovadores y vías eficientes para llevar soluciones innovadoras de salud al mercado.

EIT Health aborda estas necesidades. Conectamos todos los actores relevantes de la salud a lo largo de Europa, asegurando la inclusión de los tres lados del “triángulo del conocimiento”, para que la innovación ocurra en la intersección de la investigación, la educación y el negocio, en beneficio de la ciudadanía.

EIT Health: Juntos por una vida sana en Europa.

