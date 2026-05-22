Elis impulsa su crecimiento industrial en España con una nueva planta tecnológica y circular en Illescas

Mathieu Chapelle, José Manuel Tofiño y François Boissinot - Elis

(Información remitida por la empresa firmante)

Elis, compañía internacional especializada en servicios circulares de alquiler y mantenimiento de productos textiles, higiene y bienestar, ha inaugurado hoy su nueva planta industrial de Elis Madrid Sur – Illescas, una infraestructura estratégica con la que la compañía refuerza su crecimiento en España y consolida su apuesta industrial y tecnológica en Castilla-La Mancha

Madrid, 22 de mayo de 2026.- La inauguración ha contado con la presencia del alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño Pérez, así como de representantes institucionales, clientes, colaboradores y directivos de la compañía, entre ellos Mathieu Chapelle, director general de Elis España, y François Boissinot, director regional de Elis.



La nueva instalación ha supuesto una inversión de 14 millones de euros y se ubica sobre una parcela de 28.000 metros cuadrados, con 5.500 metros cuadrados construidos. La planta estará especializada principalmente en soluciones circulares de renting y mantenimiento de vestuario laboral para compañías industriales y de servicios, aunque también dará soporte a otras líneas de actividad de Elis como higiene sanitaria, alfombras, fuentes de agua o ropa lisa para pequeños negocios.



La apertura de Illescas forma parte del plan de crecimiento y modernización industrial que Elis está desarrollando en España, donde la compañía continúa reforzando su capacidad operativa, logística y tecnológica para acompañar el crecimiento de sus clientes y responder a la creciente demanda de soluciones más eficientes y sostenibles. Este impulso se enmarca dentro de un plan global de inversión superior a 80 millones de euros en el mercado español.



"Esta planta representa mucho más que una ampliación de capacidad industrial. Refleja nuestra visión a largo plazo en España y nuestra apuesta por un modelo industrial más eficiente, tecnológico y sostenible", ha señalado Mathieu Chapelle, director general de Elis España. "Illescas reúne elementos estratégicos clave para Elis: una ubicación con fuerte capacidad logística e industrial, disponibilidad de talento, cercanía operativa y una sólida colaboración institucional".



Uno de los principales elementos diferenciales de la nueva planta es su componente tecnológico y su enfoque orientado a la eficiencia de recursos. La instalación incorpora sistemas avanzados de automatización y trazabilidad, doble línea productiva (Standard Line y Fast Line), clasificación inteligente de prendas y soluciones automatizadas de plegado y colgado, optimizando tanto la capacidad operativa como la calidad y fiabilidad del servicio.



Además, la planta ha sido diseñada bajo criterios de eficiencia industrial y sostenibilidad, incorporando sistemas de recuperación y reutilización de agua capaces de reaprovechar aproximadamente un tercio del agua utilizada en los procesos de lavado, tecnología "Zero Steam" (sin utilización de vapor ni aceite térmico) y una instalación de paneles solares de 47 kWp destinada a optimizar el consumo energético del centro.



Este modelo responde a la estrategia global de Elis basada en la economía circular y en el modelo "product as a service", mediante el alquiler, mantenimiento, reutilización y reciclaje de productos textiles e higiénicos. Actualmente, el 86 % de la facturación global del grupo procede de este modelo circular de servicio.



Plan de crecimiento nacional y apuesta por Castilla-La Mancha

La nueva planta nace además con una clara vocación de generación de empleo estable y arraigo territorial. Elis prevé alcanzar 65 empleos directos en una primera fase, 110 en una segunda etapa y hasta 250 empleos directos en un horizonte aproximado de cinco años.



La elección de Castilla-La Mancha responde también a la consolidada presencia industrial de Elis en la región, donde la compañía ya cuenta con otras instalaciones en Yeles, Almansa, Guadalajara y Almoguera, además de la actividad de Elis Pest Control. Con esta nueva apertura, la compañía refuerza el corredor estratégico Madrid-Toledo y amplía su capacidad de servicio para sectores industriales, logísticos, retail y servicios en el centro peninsular.



Con la apertura, Elis cuenta en España con más de 4.400 empleados, 39 centros de producción y distribución y más de 14.000 clientes. La compañía desarrolla servicios principalmente vinculados a lavandería industrial, vestuario laboral, higiene sanitaria, alfombras, fuentes de agua y control de plagas.

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