emeis refuerza su modelo de atención integral en neurorrehabilitación

Neurofisioterapia en Centro Lescer - EMEIS

(Información remitida por la empresa firmante)

Lescer, del grupo emeis, completa el modelo de atención integral para la neurorrehabilitación con la apertura de una nueva unidad sanitaria de ingreso.

Lescer abre su nueva unidad sanitaria con servicio de camas para ingreso en Lescer Mirasierra. Asimismo, además de este área de ingreso contará con una nueva unidad ambulatoria en el mismo centro para paciente subagudo.

Lescer Mirasierra es un centro especializado en rehabilitación que da servicio a paciente adulto de todas las edades, así como a personas mayores tanto en neurorrehabilitación como en rehabilitación traumatológica.

El centro cuenta con un equipo multidisciplinar formado por médico rehabilitador, médicos presenciales las 24 horas, personal de enfermería, trabajadores sociales, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas y neuropsicólogos, que trabajan de forma coordinada en la elaboración de planes de tratamiento individualizados. Esta visión integral permite abordar tanto las secuelas físicas como las cognitivas, conductuales y emocionales derivadas del daño neurológico, ofreciendo también orientación de recursos sociales y apoyo a familias y cuidadores.

Ana López, directora de Lescer Mirasierra señala "Lescer da un paso más en su modelo asistencial con la apertura de este nuevo espacio. El objetivo de esta ampliación es ofrecer una atención más completa y continuada a personas con daño cerebral adquirido, lesión medular y otras patologías neurológicas, combinando tratamientos ambulatorios con estancias de ingreso cuando el proceso de rehabilitación lo requiera".

Por su parte, Paulina Oliva, coordinadora médica de rehabilitación, añade "Este nuevo modelo permite acompañar a los pacientes en las distintas fases de su recuperación. Se busca mejorar la calidad de vida de los pacientes favoreciendo su máxima autonomía posible y facilitar la transición desde el hospital de agudos hacia la vuelta al domicilio y a su entorno social y familiar".

Las nuevas instalaciones disponen de gimnasio de rehabilitación, salas de terapia individual y grupal, área de estimulación cognitiva, consulta médica y espacios específicos para la intervención en actividades de la vida diaria. Asimismo, el centro incorpora tecnología de última generación en robótica y realidad virtual aplicada a la neurorrehabilitación, lo que permite aumentar la intensidad y eficacia de las terapias.

La marca Lescer lleva 30 años siendo referente en el tratamiento de patologías neurológicas con un equipo de profesionales altamente especializados y cualificados. Lescer cuenta con dos centros que comparten el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas que tratan y sus familias, a través de una rehabilitación integral y personalizada, buscando la recuperación funcional y la reintegración social.

Lescer es una de las tres áreas de emeis en España, además de Bouco Mayores (residencias, centros de día y apartamentos asistidos) y Clínica López Ibor (salud mental). Los más de 60 centros de emeis en todo el país de estas tres distintas áreas se benefician de estar interconectadas y compartir conocimientos.

Contacto.

Nombre contacto: Javier Sánchez.

Descripción contacto: emeis.

Teléfono de contacto: +34 676 42 00 51.