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(Información remitida por la empresa firmante)

El tribunal confirma la revocación de la exoneración a un deudor que ocultó dinero y mantiene la de una autónoma que siguió trabajando sin pagar a la Seguridad Social durante la pandemia. Además, rechaza que un acreedor plantee en el último recurso un motivo que no defendió antes. Analiza Empezar de Nuevo

Barcelona, 20 de noviembre de 2026.- La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dictado entre el 29 de octubre y el 12 de noviembre de 2026 tres sentencias sobre la exoneración del pasivo insatisfecho, el mecanismo de la conocida como Ley de Segunda Oportunidad que permite a particulares y autónomos librarse de buena parte de las deudas que no pueden pagar. Las tres resoluciones giran en torno a la premisa de que la exoneración se dirige al deudor de buena fe, definiendo la ley las causas que impiden dicha condición.



En la sentencia 1672/2026, de 29 de octubre, el Supremo confirmó la revocación de la exoneración concedida en 2022 a un deudor que contaba con un plan de pagos de 110,85 euros al mes. Posteriormente, se hallaron 10.540 euros en efectivo en su poder al regresar de Andorra. El alto tribunal constató que, tras cumplir con el plan de pagos, al deudor le restaban menos de 60 euros mensuales de sus ingresos declarados, concluyendo que la ocultación de fondos justifica la revocación al no haber acreditado el origen del dinero.



Por otro lado, en la sentencia 1703/2026, de 10 de noviembre, el tribunal desestimó el recurso de la Tesorería General de la Seguridad Social contra la exoneración de una peluquera autónoma. La interesada dejó de abonar sus cuotas durante 18 meses, desde diciembre de 2020 hasta mayo de 2022, mientras intentaba mantener la actividad tras el cierre por el estado de alarma. Según el fallo, dado que la obligación de solicitar el concurso estaba aplazada por la moratoria hasta el 30 de junio de 2022, mantener el negocio abierto no constituye un comportamiento temerario o negligente.



Finalmente, en la sentencia 1720/2026, de 12 de noviembre, el Supremo rechazó que la Seguridad Social alegara en casación, por primera vez, el incumplimiento de deberes de información al omitirse 13.451,89 euros de deudas con el Ayuntamiento de Madrid. El tribunal precisó que esta cuestión debió plantearse ante el juez del concurso para permitir la defensa del deudor, señalando además que no se debatió si dicha omisión, que representaba un 4,96 % del pasivo total, era suficientemente grave.



"Estas sentencias no cambian la ley, pero dejan claro cómo la aplican los jueces. La exoneración se concede sobre lo que el deudor declara, y si oculta algo se le puede retirar. Al mismo tiempo, el Supremo no ha visto negligencia en una autónoma que intentó salvar su negocio en circunstancias extraordinarias", explica Jorge Werner, socio director de Empezar de Nuevo.



Werner recomienda a quienes busquen acogerse a este mecanismo declarar la totalidad de las deudas, incluyendo multas e impuestos municipales, y conservar los justificantes de ingresos durante los años posteriores. El despacho Empezar de Nuevo, especializado en la Ley de Segunda Oportunidad, cuenta con la dirección de Jorge Werner, abogado con más de 15 años de trayectoria en el sector.

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