Emprender con éxito: Mail Boxes Etc. la franquicia de autoempleo

Centro Mail Boxes Etc. - Mail Boxes Etc.

(Información remitida por la empresa firmante)

Con más de 250 centros en España y un modelo de negocio probado, MBE ofrece a los emprendedores una oportunidad sólida de autoempleo en el sector logístico y de servicios empresariales

Madrid, 17 de diciembre de 2025.-

En un entorno donde la búsqueda de estabilidad laboral y autonomía profesional es una prioridad para muchos, Mail Boxes Etc. (MBE) se posiciona como una opción destacada para quienes desean emprender su propio negocio. Su modelo de franquicia, centrado en servicios de envíos y mensajería, logística, impresión y soluciones para empresas, ha demostrado ser una vía efectiva para el autoempleo.



Un modelo de negocio accesible y respaldado

MBE ofrece a los emprendedores un modelo de negocio que no requiere experiencia previa en el sector. La compañía proporciona una formación integral, tanto teórica como práctica, que abarca todos los aspectos necesarios para gestionar con éxito un centro MBE. Además, los franquiciados cuentan con soporte continuo en áreas clave como marketing, contabilidad y gestión comercial.



La inversión inicial para abrir una franquicia MBE parte de 45.000 €, incluyendo un canon de entrada de 24.000 €. La duración del contrato es de 7 años, con posibilidad de renovación, y se requiere un local de al menos 50 m. MBE también ofrece acuerdos especiales con entidades bancarias para facilitar la financiación a los nuevos franquiciados.



Testimonios de éxito

Emprendedores que han optado por MBE destacan la solidez del modelo de negocio y el respaldo constante de la marca. Por ejemplo, Alberto Iparraguirre, franquiciado de MBE en Coslada, señala que lo que más le motivó fue la vocación internacional de la empresa y el periodo formativo ofrecido, que le proporcionó objetivos alcanzables y un acompañamiento desde el inicio del emprendimiento.



Una oportunidad para el autoempleo en crecimiento

Con más de 250 centros operativos en España y presencia en más de 50 países, MBE continúa expandiendo su red, lo que refleja la confianza de los emprendedores en su modelo de franquicia. La diversificación de servicios y la adaptabilidad a las necesidades del mercado hacen de MBE una opción atractiva para quienes buscan una franquicia de autoempleo con respaldo y proyección.



Para quienes quieran automplearse y ser emprendedores con Mail Boxes Etc., pueden presentar su candidatura a través del formulario disponible su web www.mbe-franchising.es.



