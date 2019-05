¿Está la empresa valenciana a salvo de piratas informáticos según Acción Informática y Kaspersky?

Publicado 03/05/2019 12:42:40 CET

Jornada de Ciberseguridad Empresarial en Valencia de la mano de Kaspersky y la empresa valenciana Acción Informática

Más del 80% de los incidentes cibernéticos son causados por errores humanos. Se quiera o no, los empleados son personas y las personas cometen errores; errores que le cuestan a las empresas millones de euros cada año. En el caso de los fallos cibernéticos, hay mucho más en juego; no solo se trata del dinero sino de la información que se pone en riesgo. Por esta razón las empresas invierten muchísimo dinero en talleres y seminarios de concienciación para evitar futuros incidentes relacionados con la ciberseguridad de la empresa; sin embargo, la efectividad de los programas de concienciación tradicionales es limitada. Se ha demostrado que generalmente no logran los resultados deseados en los empleados y que al cabo del tiempo los errores de seguridad terminan ocurriendo nuevamente.

Por esta razón, la empresa valenciana de servicios informáticos Acción Informática y Kaspersky Lab, han unido sus fuerzas para realizar una jornada de concienciación sobre ciberseguridad. Esta jornada se centrará en la presentación de Kaspesky Automates Security Awareness Platform; una herramienta online flexible y fácilmente personalizable que promueve habilidades y buenas prácticas de ciberseguridad entre los empleados. Esta plataforma no requiere recursos ni configuraciones específicas; a su vez, proporciona a la organización todos los pasos hacia un entorno cibernético empresarial seguro.

Acción Informática es una empresa especializada en servicios informáticos que en 2019 ha cumplido 25 años dando servicio a las empresas valencianas. Dentro de sus principales servicios se encuentra la instalación de redes informáticas, soluciones profesionales de software Microsoft para empresas como Azure u Office 365, Cloud computing y, sobre todo, la seguridad informática empresarial.

Con el fin de brindar una experiencia de alta calidad, han invitado a uno de sus partners encargado de seguridad cibernética, Kaspersky Lab, que se ha convertido en un referente mundial en temas de ciberseguridad. Presente en aproximadamente 200 países del mundo, Kaspersky Lab cuenta con una amplia gama de productos para diferentes tipos de clientes, ofreciendo soluciones específicas para grandes empresas y pymes.

Se trata del equipo perfecto que ayudará a los asistentes a la jornada a comprender la importancia de programas dedicados a la seguridad en las redes empresariales.

El miércoles 8 de mayo en Bioparc aprovecha la oportunidad de formar al equipo con los mejores de forma gratuita. Reservar la plaza en la jornada de concienciación en ciberseguridad, esperar la confirmación pues las plazas son limitadas y conoce más sobre las técnicas y nuevas tecnologías que mantendrán a las empresas valencianas seguras en contra de ciberataques.

En la Jornada de Concienciación sobre ciberseguridad se explicará por qué la plataforma de Kaspersky Security Awareness Platform es vital para ahorrar en capacitaciones para el equipo. Se trata de cápsulas educativas que indicarán a los equipos de trabajo cómo mantener la información empresarial segura. Adicionalmente, la plataforma realiza tests aplicados al día a día para comprobar si el equipo está poniendo en práctica lo aprendido. Estos tests pondrán a prueba al equipo con casos reales como enviar un email no seguro en el momento menos esperado y otras “trampas”; el truco está en que nadie caiga ¡Conócela!

