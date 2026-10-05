Las empresas españolas se exponen a multas millonarias por deficiencias en accesibilidad web - Tech4access

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 05 de octubre de 2026.-

Solo 10 de las 687 páginas web de las mayores empresas privadas españolas cumplen con los requisitos básicos de la European Accessibility Act (EAA), la normativa que desde el 28 de junio de 2025 obliga a que los productos y servicios digitales sean accesibles para las personas con discapacidad y de mayor edad. Así lo revela la segunda edición del Barómetro de Accesibilidad Web del sector privado español, elaborado por Tech4access con la colaboración de inSuit. Sus resultados se presentarán el miércoles 7 de octubre en el webinar del Barómetro de Accesibilidad Web 2026, una sesión online y gratuita dirigida a las empresas que quieran saber si su web alcanza los niveles de accesibilidad web mínimos para cumplir la normativa, para así evitar sanciones de hasta un millón de euros.

El estudio, que triplica la muestra de la edición anterior, ha analizado entre junio y julio las webs de las compañías con mayor facturación y tráfico de seis sectores afectados por la norma. El resultado es un suspenso casi total: el 99% de las webs analizadas no alcanza el Umbral de Conformidad (el nivel técnico mínimo que marca la norma EN 301 549 como punto de partida para cumplir la EAA).

Para situar el grado de avance de cada web, el estudio aplica el Índice inSuit de madurez en accesibilidad, una escala propia de inSuit basada en una puntuación media extraída del motor axe-core sobre 18 criterios de las pautas WCAG 2.1. Dicha escala clasifica cada sitio web en cuatro niveles: No conforme, Lejos de conformidad, Próximo a conformidad y Umbral de conformidad. Según esta escala, la gran mayoría de las webs se concentra en un nivel Lejos de conformidad (78%) y solo un 18% alcanza el nivel Próximo a conformidad: a las puertas del cumplimiento, pero sin lograrlo.

Ningún sector se salva

Los sectores de la Comunicación y el Ocio no tienen una sola web conforme, mientras que Consumo y Retail (enfocados principalmente en el e-commerce), el mejor situado, apenas llega a un 4% del cumplimiento. En servicios financieros, uno de los sectores más regulados del país, el 98% de las webs incumple la EAA, una cifra que asciende al 99% en Transporte y Movilidad y en Servicios Esenciales.

Un año después de la entrada en vigor de la EAA, la accesibilidad sigue siendo la excepción y no la norma. Muchas empresas han instalado widgets convencidas de que así cumplían, pero esos parches no eliminan las barreras para las personas con discapacidad ni las protegen frente a una sanción a largo plazo. Son solo una solución de usabilidad, no de accesibilidad. Para integrar la accesibilidad en los sitios web hay que aplicar cambios mucho más profundos, afirma Juan Antonio Cebollada, CCO de inSuit y uno de los responsables del estudio.

En la práctica, estas barreras impiden acciones como reservar un vuelo, pagar una factura o contratar un seguro a buena parte de los más de 4,7 millones de personas con discapacidad que viven en España.

Sanciones de hasta un millón de euros

La Ley 11/2023 contempla multas de hasta un millón de euros por infracción en España, y la vigilancia de las comunidades autónomas ya está en marcha bajo la coordinación de la Unidad Técnica de Apoyo y Coordinación de las Autoridades de Vigilancia en materia de Accesibilidad (UTAC). A la sanción se suman la pérdida de ventas, el daño reputacional y la exclusión de los contratos públicos que exigen la EN 301 549. Cómo cerrar esa brecha antes de una inspección será uno de los ejes del webinar.

Los datos, en directo el 7 de octubre

El webinar del Barómetro de Accesibilidad Web 2026 se celebrará el miércoles 7 de octubre a las 16:00 horas y reunirá a Juan Antonio Cebollada con Antonio Maizonada, consultor de accesibilidad digital de Tech4access, y Alex Haidar, responsable de Compliance de la consultora. Los ponentes desgranarán los resultados sector a sector, explicarán qué activos digitales están obligados por la ley y por qué las soluciones automáticas no protegen frente a una acción legal, y propondrán un plan para garantizar el cumplimiento de forma continuada.

El Barómetro ha sido elaborado por Tech4access, consultora tecnológica especializada en accesibilidad y usabilidad digital y cumplimiento normativo. La extracción de los datos analizados ha sido posible gracias a la colaboración de inSuit, empresa española con alcance global, líder en soluciones y servicios de accesibilidad digital, y de la unidad técnica de auditoría independiente de Everycode S.L., acreditada por ENAC conforme a los requisitos de la norma ISO/IEC 17020 para la realización de actividades de inspección de sitios web y aplicaciones móviles bajo la norma EN 301 549. Además, cuenta con el apoyo de COCEMFE Valencia, federación de asociaciones de personas con discapacidad.

La inscripción es gratuita y las plazas son limitadas: los profesionales de las empresas interesadas pueden reservar la suya en la siguiente web de registro.

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