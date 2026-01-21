Enrique García de YoTico; 'Gestionar el control horario en Excel es hoy la multa más cara para una PYME'

Enrique García; 'Gestionar el control horario en Excel es hoy la multa más cara para una PYME' - YoTico

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 21 de enero de 2026.- A día de hoy, muchas pequeñas y medianas empresas en España siguen utilizando métodos manuales para gestionar el control horario de sus empleados. Esta práctica no solo resta productividad, sino que puede acarrear costes significativos en forma de sanciones, errores, pérdida de tiempo y conflictos internos. Frente a este escenario, soluciones digitales como YoTico están transformando por completo la forma en que las organizaciones gestionan el tiempo laboral.

Una de las principales fuentes de sanciones para las pequeñas empresas sigue siendo el uso de hojas de cálculo como Excel. Además de suponer una gran pérdida de tiempo y una alta probabilidad de error humano, estos sistemas impiden una correcta trazabilidad de los fichajes. Según datos proporcionados por YoTico, en empresas de unos 50 empleados se pueden llegar a invertir entre 5 y 15 horas al mes únicamente en tareas administrativas relacionadas con la revisión de fichajes.

La solución YoTico permite automatizar todos estos procesos, ofreciendo un sistema de control horario digital, transparente y conforme a la normativa vigente. Su funcionamiento por usuario activo permite que la inversión se ajuste al uso real y, según destacan sus responsables, “el ahorro generado por la reducción de errores y el aumento de productividad compensa con creces el coste del software”.

El sistema no solo mejora la eficiencia, sino también la experiencia del empleado. La solicitud y aprobación de vacaciones se realiza en cuestión de minutos, desde una app que actualiza automáticamente los calendarios y permite a cada trabajador consultar cuántos días libres le quedan, evitando así consultas al departamento de RR.HH. y posibles malentendidos. Además, cada empleado cuenta con un portal privado donde puede acceder a su registro horario histórico, visualizar horas extras y otros datos, cumpliendo así con las exigencias legales de transparencia.

En contextos de teletrabajo o movilidad, la aplicación registra la ubicación del fichaje de forma puntual y respetando la privacidad, garantizando la veracidad de los registros. Asimismo, el sistema facilita el cumplimiento del derecho a la desconexión digital, al marcar claramente cuándo empieza y termina la jornada laboral. Si un fichaje se realiza fuera del horario permitido, se detecta de forma inmediata.

El software está desarrollado íntegramente en España, lo que permite adaptarse de forma ágil a los constantes cambios en la legislación laboral. Además, todos los datos se almacenan en la nube con copias de seguridad cifradas, eliminando riesgos ante fallos de hardware o ciberataques.

Otra de las grandes ventajas de esta solución es su escalabilidad. YoTico permite que una empresa crezca sin tener que cambiar su sistema de gestión del tiempo, manteniendo siempre la trazabilidad, seguridad y acceso remoto. Las funciones avanzadas también incluyen calendarios compartidos, control de pausas y descansos, exportación de datos en formatos compatibles con cualquier asesoría, y modificación inmediata de permisos y roles de acceso.

La herramienta también facilita la preparación de informes oficiales para la Inspección de Trabajo. “Con Excel, recuperar los fichajes de los últimos cuatro años puede ser un infierno; con YoTico, se obtiene con un clic”, destacan desde la compañía.

YoTico invita a todas las empresas interesadas a probar la plataforma de forma gratuita visitando www.yotico.es. Una solución que busca aportar eficiencia, legalidad y tranquilidad a las empresas, demostrando que un pequeño cambio en la gestión diaria puede suponer un gran ahorro de tiempo y dinero.



Emisor: YoTico

Contacto: YoTico

Número de contacto: 645533885