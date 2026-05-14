Enrique Tomás y Ensaladia reinventan el “picoteo” con el primer hummus con jamón ibérico - Enrique Tomás

(Información remitida por la empresa firmante)

Una innovación que une tradición y vanguardia en un formato versátil, pensado para disfrutar en cualquier momento

El primer hummus con jamón ibérico combina la suavidad del hummus con el carácter único del ibérico

Barcelona, 14 de mayo de 2026 – Enrique Tomás, Seleccionador Nacional del jamón ibérico y marca líder a nivel mundial en su comercialización, y Ensalandia presentan un nuevo lanzamiento que une dos propuestas con mucho encaje gastronómico: el hummus y el jamón ibérico. La nueva receta reversiona el hummus tradicional incorporando jamón de cebo 50% raza ibérica, en una combinación que aporta cremosidad, sabor y un perfil más gourmet.

Ensalandia ya comercializa este producto como parte de su catálogo, destacando una visión compartida centrada en la calidad de los ingredientes y la experiencia del consumidor.

El hummus es una elaboración a base de garbanzos muy valorada por su aporte de proteína vegetal, fibra y micronutrientes. Por su parte, el jamón ibérico aporta un alto contenido en proteínas, además de grasas y micronutrientes como hierro, fósforo, zinc y vitaminas del grupo B. Además, funciona como un ingrediente que intensifica el sabor y eleva la percepción gourmet del producto.

“Una alianza que eleva el picoteo”

Pensado tanto para el consumo en el hogar como para su aplicación en el canal horeca, este lanzamiento responde a un consumidor cada vez más exigente, que busca sabores reconocibles, ingredientes de calidad y propuestas diferenciales dentro del universo del picoteo.

Para Enrique Tomás, la innovación forma parte esencial de su ADN, siempre con el jamón ibérico como eje central. En Ensalandia ha encontrado un socio estratégico que comparte su visión. El objetivo es claro: crear una propuesta que no solo sorprenda, sino que invite a repetirse.

“En Enrique Tomás siempre buscamos aliados que compartan nuestro compromiso con la calidad y la experiencia gourmet. Este hummus con jamón ibérico representa una combinación perfecta para quienes disfrutan del picoteo y del buen comer”, afirma el equipo de comunicación de Enrique Tomás.

Disponibilidad

El hummus con jamón ibérico ya está disponible en una selección de puntos de venta de Enrique Tomás —incluyendo aeropuertos, estaciones, espacios Foodie’s y Enrique Tomás La Barra—, así como en cadenas de distribución como Casa Elías, Lider Aliment e Hiper Usera.

En los próximos meses, el producto ampliará su presencia en nuevos puntos de venta, entre ellos Gadisa y Hermanos Martín, consolidando así su expansión en el mercado nacional.

Sobre Enrique Tomás

Enrique Tomás es el Seleccionador Nacional del Jamón. La única compañía especializada en elegir el mejor jamón ibérico de sus diferentes orígenes, pieza por pieza, con un criterio de calidad única para poner a disposición del público el mejor producto gastronómico que existe. Su objetivo es ponerle nombre al jamón en el mundo y poner a este producto en el lugar que se merece. Para lograrlo lleva desde 1982 dedicado a su selección y comercialización. Lo que empezó como un negocio en el mercado de La Salud en Badalona (Barcelona), es hoy en día una empresa internacional con diferentes áreas de negocio: desde más de un centenar de tiendas a nivel global, a soluciones de calidad para la gran distribución, productos gourmet en colaboración con grandes marcas, eventos y diferentes innovaciones con el que llevar el jamón y otros productos selectos ibéricos a todos los públicos posibles. Más información en www.enriquetomas.com

CONTACTOS DE PRENSA:

Laia Gómez – laia.gomez@enriquetomas.com / Tel. +34 664 39 57 71

Paula Barjuan – paula.barjuan@enriquetomas.com / Tel. +34 603 74 01 82

Sobre Ensalandia:

Ensalandia es una marca de referencia en el mercado español de ensaladillas, creada de una empresa innovadora que ofrece siempre productos con los mejores ingredientes de la mejor calidad que provienen de la huerta de Navarra.

Crea, desarrolla y mejora permanentemente deliciosas recetas, de acuerdo a las tendencias y preferencias del mercado, que demanda productos premium-gourmet, con ingredientes selectos, sin aditivos y elaborados artesanalmente.

Además de su especialización en ensaladillas, también elabora hummus y untables, incorporados a su portfolio de productos.

Más información en ensalandia.es

CONTACTO:

Jorge Llamosas / llamosas@ensalandia.es