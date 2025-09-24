ENVALORA reduce sus tarifas RAP para 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

ENVALORA presenta sus nuevas tarifas RAP, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2026, competitivas y alineadas con el cumplimiento de objetivos del sistema. El modelo operativo mantiene bonificaciones para las empresas que gestionan correctamente sus residuos y amplía los servicios a las empresas para facilitar el cumplimiento normativo en España y Europa

Madrid, 24 de septiembre de 2025.- ENVALORA, el primer SCRAP con autorización definitiva para la gestión de los envases industriales y comerciales —de un solo uso y reutilizables—, presenta sus tarifas RAP 2026 con importantes reducciones respecto a las de 2025, al tiempo que amplía sus servicios para las empresas.



En un ejercicio de transparencia, las nuevas tarifas aprobadas en Asamblea Extraordinaria por las empresas asociadas han sido definidas bajo criterios de eficiencia y competitividad. Estos importes se han ajustado para reflejar el crecimiento de las empresas adheridas a ENVALORA, el volumen de envases puestos en el mercado y los costes reales asociados a la gestión de residuos. Asimismo, se garantiza el cumplimiento de los objetivos del sistema y la promoción de la prevención, la reutilización y el reciclado de los envases, en beneficio de todas las empresas sujetas a la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP).



Las tarifas de ENVALORA son sencillas y de fácil comprensión. En los envases de un solo uso, se diferencian según el material, la categoría y la peligrosidad de los productos contenidos. Además, se han incorporado tarifas especiales para envases de gran formato, como bidones o IBCs, ampliamente utilizados por la industria.



Para los envases reutilizables hay tarifas para los dos modelos de Sistema de Depósito Devolución y Retorno: cerrado y abierto, en los que ENVALORA es pionera en su aplicación y que cumplen con los requisitos de reutilización que marca el nuevo Reglamento Europeo de envases.



"Gracias al compromiso de nuestras más de 2.600 empresas, hemos construido un sistema eficaz, transparente y equilibrado. Esa solidez, junto con el conocimiento y la experiencia adquiridos en este año, nos permite presentar unas tarifas RAP en 2026 que aseguran un precio competitivo y justo para todos nuestros adheridos", ha afirmado Joan Ros, director general de ENVALORA.



Los importes han sido ajustados y reducidos respecto a 2025, garantizando la sostenibilidad del sistema y, lo más importante, manteniendo las bonificaciones económicas a las empresas que gestionan adecuadamente sus residuos de envases. Actualmente, miles de empresas ya reciben estas bonificaciones de forma ágil.



Por otro lado, ENVALORA ampliará en 2026 sus servicios a las empresas adheridas para facilitar aún más el cumplimiento normativo en España y Europa, y optimizar sus recursos. Además de los servicios ya activos como los PEPEs y el representante autorizado para empresas extranjeras, ENVALORA incorporará el servicio de apoderamiento para realizar en nombre de la empresa la gestión de declaraciones al MITERD. También ofrecerá asesoría sobre la RAP en diferentes países europeos, para aquellas con presencia internacional que necesitan alinear sus obligaciones en distintos mercados.



Indica Joan Ros: "Vamos a reforzar nuestra propuesta de valor, basada en la atención personalizada a las empresas y participantes del SCRAP, y en la defensa activa de los intereses de nuestras adheridas. Se activarán grupos sectoriales que permitirán a las empresas el intercambio de conocimientos, anticiparse ante posibles cambios regulatorios y trasladar propuestas conjuntas a las Administraciones públicas".



Para más información, se puede consultar el documento completo de nuevas tarifas RAP 2026 aquí: Link web tarifas.







Contacto

Nombre contacto: Conchita Orti García

Descripción contacto: Gabinete de prensa de ENVALORA

Teléfono de contacto: 609733299

