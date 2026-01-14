Envapro celebra su 20º aniversario con récord de facturación de 11 millones de euros

Antonio Otero en las instalaciones de Envapro - Envapro

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía líder de envases sostenibles para ‘take away’ y ‘delivery’ crece un 21%

Madrid, 14 de enero.- Envapro, compañía especializada en envases para el sector de la restauración, ha cerrado 2025 con una facturación récord de 11 millones de euros, un hito que coincide con la celebración de su 20º aniversario. Este resultado supone un crecimiento del 21% respecto al ejercicio anterior, gracias a una estrategia centrada en la inversión en marketing, la ampliación de su equipo comercial y la apuesta por la innovación.



La compañía ha incrementado su plantilla, hasta los casi 40 empleados, incluyendo incorporaciones significativas como la de Miguel Ángel García, que se ha unido como Director de Ventas. Este refuerzo de recursos humanos ha permitido acompañar la expansión de la actividad y ofrecer un mejor servicio adaptado a los más de 2.400 clientes de la compañía.



Durante 2025, Envapro ha recibido reconocimientos que subrayan su trayectoria y evolución. Entre ellos destacan el Premio al Crecimiento de Ventas Extraordinario otorgado por Huhtamaki, uno de los principales fabricantes mundiales de envases, y el Accésit a la Digitalización e Innovación en los Premios Pyme del Año de Madrid, concedidos por la Cámara de Comercio de Madrid. Estos galardones reflejan la apuesta de la compañía por envases sostenibles y la capacidad de adaptarse a un mercado en constante cambio. Según el fundador y CEO de Envapro, Antonio Otero, "celebrar dos décadas acompañando a nuestros clientes nos llena de orgullo. Estos reconocimientos confirman que hemos sabido evolucionar manteniendo los valores que nos definen: sostenibilidad, cercanía y excelencia".



En 2025, Envapro también ha puesto en marcha iniciativas destacadas de comunicación y análisis del sector de la restauración en España. Entre ellas, el podcast ‘Historias para Llevar’, en el que ha entrevistado a fundadores de las principales cadenas de restauración y hostelería. La compañía ha colaborado con la Federación de Asociaciones de Cocineros y Reposteros de España (Facyre) en un estudio que analiza hábitos de consumo, retos operativos y perspectivas de los canales take away y delivery, y ha lanzado un nuevo Catálogo de Packaging con envases innovadores y respetuosos con el medio ambiente.



De cara al futuro, Envapro se plantea seguir ampliando su cuota de mercado y reforzar su posición como líder del sector, manteniendo su enfoque en la sostenibilidad, la innovación y la personalización de envases para sus clientes. Según el director de Estrategia de la compañía, Carlos Ortiz, "cerrar el año en 11 millones de euros es la consecuencia de decisiones estratégicas bien ejecutadas: profesionalización del equipo, inversión en marketing, digitalización de la compañía, mejora de procesos y una propuesta de valor acorde a lo que hoy necesita el sector hostelero".



Acerca de Envapro

Envapro es el líder en envases y productos de limpieza para restaurantes y negocios de hostelería. Ofrece packaging innovador para delivery y take away apoyando el crecimiento de sus clientes con su servicio de Personalización de Envases. Fundada en el año 2006, la empresa ha destacado desde sus inicios por su carácter innovador, liderando el mercado de envases sostenibles fabricados con materiales como el cartón Kraft, la madera y la caña de azúcar.



Emisor: Envapro

Contacto

Nombre contacto: Elena Patiño

Descripción contacto: Responsable de Comunicación

Teléfono de contacto: 911265015

