Ephimera incorpora Moco Museum como nuevo espacio para eventos en Barcelona

Patio de Moco Museum - Ephimera

El acuerdo refuerza la presencia de Ephimera en Barcelona y su posicionamiento como conector entre cultura y empresa. El museo, ubicado en un palacio del siglo XVI, permite eventos de hasta 400 personas rodeados de obras de artistas como Banksy, Warhol o Basquiat

Barcelona, 4 de febrero de 2026.- Ephimera, empresa especializada en la gestión y comercialización de espacios culturales para eventos, anuncia la incorporación de Moco Museum Barcelona a su porfolio de venues. Este acuerdo refuerza la presencia de la compañía en la ciudad y consolida su posicionamiento como conector entre el ámbito cultural y el mundo empresarial.



Ubicado en el Palacio Cervelló, un edificio del siglo XVI situado en la calle Montcada, en pleno barrio del Born, Moco Museum Barcelona ofrece un entorno arquitectónico de estilo gótico y renacentista que dialoga con el arte moderno y contemporáneo que alberga en su interior. El museo reúne obras icónicas de artistas como Banksy, Andy Warhol, Keith Haring, Jean-Michel Basquiat, KAWS, Damien Hirst o Yayoi Kusama, junto a creadores emergentes y propuestas digitales e inmersivas.



Con una superficie aproximada de 700 m y un aforo máximo de hasta 400 personas, el espacio dispone de varias salas interconectadas distribuidas en dos plantas, lo que permite acoger cócteles, cenas tipo banquete, presentaciones de producto, eventos de marca y encuentros corporativos. El venue integra además pantallas y recursos digitales interactivos que pueden incorporarse a la narrativa del evento para potenciar la experiencia de los asistentes.



Uno de sus elementos más singulares es el patio histórico de acceso, un espacio con gran valor patrimonial que funciona como punto de bienvenida para los invitados y antesala a la experiencia cultural.



Celebrar un evento en Moco Museum Barcelona permite ofrecer a los asistentes un recorrido exclusivo por un edificio histórico con obras de algunos de los artistas más influyentes de los siglos XX y XXI como telón de fondo. Se trata de un entorno diseñado para generar impacto, estimular la creatividad y vincular marca y cultura.



"Con Moco Museum completamos nuestra oferta en Barcelona con un venue céntrico que da acceso a nuestros clientes a un espacio verdaderamente único y vinculado con la cultura. Este acuerdo refuerza nuestro posicionamiento como conectores entre cultura y empresa, y nuestra vocación de ayudar a las instituciones culturales en la comercialización de sus espacios para eventos", señalan desde Ephimera.



Con esta incorporación, Ephimera continúa ampliando su red de espacios culturales singulares, consolidando un modelo que combina gestión especializada, sensibilidad cultural y visión estratégica para el sector de los eventos y la comunicación de marca.



Ephimera es una empresa especializada en la comercialización y gestión de espacios culturales para eventos. La compañía conecta instituciones culturales con agencias y empresas, facilitando el desarrollo de experiencias de marca en entornos con identidad, valor patrimonial y relevancia cultural.

