El ERP de ANOOK transforma la gestión de los proyectos de construcción

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 25 de septiembre de 2025.

Con más de 16.000 obras gestionadas en más de 20 países y disponible en español e inglés, ANOOK CONSTRUCTION se consolida como solución de gestión empresarial inteligente para constructoras. Un ERP vertical que integra planificación, ejecución y análisis económico-financiero en un único sistema, ofreciendo visibilidad, trazabilidad y control financiero total en todas las fases de cada proyecto.

Desarrollado por la empresa de software ANOOK, este ERP vertical, diseñado por y para las constructoras, centraliza toda la información del proyecto, evita desviaciones de los costes y maximiza la rentabilidad. Está integrado en un único sistema de planificación, ejecución y el análisis económico con el objetivo de centralizar toda la información del proyecto y ofrecer visibilidad, trazabilidad y control en tiempo real. La plataforma permite digitalizar procesos, optimizar los recursos y aumentar la eficiencia en un sector donde los márgenes y plazos son críticos, convirtiéndose en un valor diferencial.

ANOOK CONSTRUCTION es una solución integral de gestión empresarial inteligente, que cubre todos los aspectos de la gestión en construcción, desde el control integral de proyectos hasta la gestión financiera, asegurando sincronía y eficiencia en cada fase del proyecto, maximizando el rendimiento de la solución. Se estructura de la siguiente manera para que cada área clave de la obra queda integrada y monitorizada:

Presupuesto de venta y de coste, con estructura por centro de coste.

Planificación de recursos materiales, mano de obra, maquinaria, subcontratas… con proyección temporal de ejecución.

Gestión de compras con trazabilidad automática de contratos y pedidos.

Gestión de clientes y proveedores.

y proveedores. Control de consumos de obra a través de almacenes, partes de maquinaria y subcontratas.

Gestión financiera integrada, facturación, pagos, análisis y comparativas en tiempo real entre coste previsto y real.

facturación, pagos, análisis y comparativas en tiempo real entre coste previsto y real. Cuadro de mando económico, ofrece visión diaria de márgenes, cashflow, certificaciones y grado de avance de cada obra y de la compañía.

Una herramienta robusta y segura que ayuda a las empresas de construcción a ser más globales y competitivas. ANOOK dispone del control total sobre el desarrollo de su ERP, lo que le permite ofrecer actualizaciones continuas, metodologías de implantación ágiles y un impacto mínimo en la operativa diaria de las empresas. El ERP se integra con las herramientas ya utilizadas por las empresas. Asimismo, ofrece un ecosistema digital que incluye ANOOK Academy (formación continua), ANOOK Analytics (dashboards en Power BI), ANOOK CARE (soporte personalizado), API FAST (integraciones ágiles) y Apps móviles para aprobaciones y movilidad en obra.

La compañía, para liderar el lanzamiento del ERP ANOOK CONSTRUCTION, ha incorporado a Nicolás Van Schendel, como director de negocios de ANOOK CONSTRUCTION. Arquitecto, socio fundador de Bildia y experto en innovación tecnológica, cuenta con una amplia trayectoria en la aplicación de herramientas digitales para mejorar la eficiencia en empresas del sector. Van Schendel afirma: “estamos viendo en España un interés cada vez mayor por soluciones de gestión empresarial especializadas en construcción. ANOOK CONSTRUCTION responde a esa demanda con una plataforma diseñada para conectar la obra con la gestión económico-financiera, ofreciendo control de desviaciones, trazabilidad y cuadros de mando ágiles para la dirección y la gestión de obra. ANOOK acompaña a las constructoras en un proceso de modernización sólido y sostenible, con un producto hecho por y para el sector”.

Con más de 16.000 obras gestionadas, en más de veinte países y disponible en español e inglés, el ERP ANOOK CONSTRUCTION está diseñado para adaptarse a los mercados internacionales y acompañar a las empresas constructoras en su proceso de crecimiento y modernización. Una solución ágil y eficiente que permite a las empresas constructoras ser más competitivas y globales al optimizar los costes, automatizar los procesos financieros, facilitar la analítica avanzada y la integración con terceros.

ANOOK: fabricante de software vertical para la industria y la construcción con más de 30 años de experiencia y sede en Madrid. La compañía desarrolla soluciones que combinan tecnología, conocimiento sectorial y seguridad, con el objetivo de mejorar el control económico-financiero, la productividad y la rentabilidad de sus clientes. Además de su especialización en el desarrollo e implementación de ERP, ANOOK ofrece servicios integrales de ciberseguridad y optimización operativa de sistemas empresariales. La compañía diseña, implanta y mantiene infraestructuras TIC y Tecnologías Operativas que garantizan la eficiencia y la protección de los entornos críticos. ANOOK cuenta con el respaldo de Total Specific Solutions (TSS) que, a su vez, forma parte de Constellation Software Inc. (CSI), un ecosistema internacional de empresas de software presente en más de 100 países y con más de 1.000 empresas en cartera.