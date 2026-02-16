Escuela de Gong, referente internacional en formación profesional en Sonoterapia - Escuela de Gong

Madrid, 16 de febrero.- La vibración forma parte de la experiencia humana desde el inicio de la vida. El sonido, entendido como energía en movimiento, actúa como vehículo de resonancia física y emocional, despertando un interés creciente en el ámbito del bienestar. En este marco, la sonoterapia se ha consolidado como una disciplina complementaria que integra tradición, técnica y conocimiento acústico.

La Escuela de Gong ha contribuido de manera decisiva a esta evolución mediante un modelo de formación profesional estructurado y riguroso, orientado a preparar terapeutas especializados en el uso consciente del sonido como herramienta de acompañamiento y desarrollo personal.

Formación profesional con proyección internacional

Escuela de Gong centra su actividad en la formación profesional en terapia de sonido con cuencos tibetanos, cuencos de cristal de cuarzo, Gong y canto armónico, ofreciendo programas diseñados tanto para quienes desean iniciarse como para quienes buscan ejercer de forma profesional. La escuela desarrolla formaciones presenciales en España y en Latinoamérica, con presencia consolidada en siete países del continente americano, lo que refuerza su posicionamiento como institución de alcance internacional.

Los programas se estructuran en módulos de fin de semana y en formato retiro, con grupos reducidos que priorizan la calidad pedagógica y el acompañamiento personalizado. Entre las propuestas formativas destacan la Formación Profesional en Gong, la Formación Profesional en Cuencos Tibetanos, la Formación en Cuencos de Cristal de Cuarzo, la Formación en Canto Armónico y el Nivel Avanzado en Sonoterapia, este último orientado a la consolidación profesional mediante supervisión individual.

La oferta internacional incluye convocatorias en Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia y México, ampliando el acceso a una enseñanza especializada que integra técnica, práctica intensiva y fundamentos teóricos disponibles como material de apoyo. Esta estructura académica ha permitido que la escuela refuerce su autoridad como referente seguro y de calidad en el ámbito de la formación en terapia de sonido.

Trayectoria, especialización y compromiso con la excelencia

El proyecto está dirigido por Manel, fundador y director de la Escuela, cuya trayectoria combina una sólida formación musical, estudios en disciplinas de crecimiento personal y una especialización profunda en instrumentos terapéuticos tradicionales. Su recorrido incluye aprendizaje en canto difónico en la República de Tuva y Mongolia, formación directa con fabricantes europeos de Gong y estancias en América, China y Nepal para la selección especializada de instrumentos, lo que respalda el rigor técnico de la propuesta académica.

La sede principal se encuentra en la comarca del Alt Penedès, en la provincia de Barcelona, y dispone de instalaciones específicas para cada disciplina: sala dedicada al Gong, sala para cuencos tibetanos y de cristal, y un domo destinado al trabajo vocal y terapéutico. La escuela cuenta además con alojamiento propio, lo que facilita una inmersión formativa integral.

Junto a la actividad docente, Escuela de Gong impulsa acciones de divulgación y responsabilidad social, como la publicación del libro “Sonoterapia, 22 claves imprescindibles”, cuyos fondos se destinan íntegramente a proyectos solidarios vinculados a la terapia de sonido. Asimismo, mantiene un canal digital gratuito con sesiones formativas abiertas al público.

La consolidación internacional de Escuela de Gong responde a una evolución sostenida basada en la especialización, la coherencia metodológica y la expansión progresiva en España y Latinoamérica. Su posicionamiento actual la sitúa como una institución de referencia en la enseñanza profesional de la sonoterapia, con una proyección que continúa creciendo en el ámbito global.

