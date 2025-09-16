España y Finlandia, alianza estratégica para liderar el desarrollo industrial del hidrógeno verde en Europa

(Información remitida por la empresa firmante)

España es uno de los epicentros mundiales del hidrógeno verde, con más de 650 proyectos y una inversión privada que supera los 21.000 millones de euros. Business Finland ofrece soluciones tecnológicas finlandesas innovadoras en producción, almacenamiento y distribución de hidrógeno para acelerar los objetivos energéticos de España y Europa. Esta cooperación apunta a descarbonizar la industria, el transporte y la generación eléctrica con impacto económico, ambiental y social a largo plazo

Madrid, 16 de septiembre de 2025.-

Business Finland invita a administraciones, empresas energéticas, operadores de redes, tecnológicas e industriales españolas a explorar sinergias con el ecosistema finlandés. Las oportunidades se materializan en forma de proyectos piloto, consorcios de innovación, ferias tecnológicas y financiación conjunta en el marco de programas como Horizon Europe, Green Hydrogen Bank y el Fondo de Innovación de la UE.



España avanza como líder europeo en hidrógeno verde gracias a su abundante recurso solar, eólico y una sólida infraestructura. Con más de 2.500 horas sol/año, una red de 45.000 km y una proyección de alcanzar el 90% de generación renovable en 2030, nuestro país ha activado más de 123 proyectos y 11 valles de hidrógeno.



Business Finland ve, en esta transformación, una oportunidad para establecer alianzas entre empresas e instituciones, aportando tecnologías punteras en toda la cadena de valor del hidrógeno: desde la electrólisis de alta eficiencia, hasta la gestión inteligente del almacenamiento o el transporte en forma líquida o en portadores como amoníaco.



"España tiene los recursos, Finlandia tiene la tecnología. La colaboración industrial entre ambos países puede convertir al hidrógeno verde en un eje realista y rentable de la transición energética europea", explica la embajadora de Finlandia en España, Sari Rautio.



Una oportunidad industrial, climática y económica

Los sectores con mayor demanda potencial en España –como la petroquímica, la siderurgia, los fertilizantes, el transporte pesado o los puertos marítimos– están impulsando la sustitución del hidrógeno gris por verde. Según el informe de Business Finland, esta transición reduciría el 60% del consumo actual de hidrógeno contaminante, equivalente a 300.000 toneladas en 2026.



España prevé crear 230.000 empleos directos e indirectos gracias a esta transformación, con un fuerte apoyo público (200 millones de euros) y aún mayor impulso privado (inversión superior a 20.000 millones). Además, iniciativas como el H2Med –corredor que conectará España, Francia y Portugal con Alemania e Italia– proyectan al país como hub exportador clave para la UE.



La aportación finlandesa tecnología, eficiencia e innovación:



• Electrolizadores PEM y SOEC altamente eficientes, con menor coste energético por kg producido.



• Soluciones de almacenamiento subterráneo, licuefacción, y conversión a portadores químicos.



• Sistemas digitales avanzados para el control en tiempo real, la trazabilidad y la gestión de demanda.



• Aplicaciones para movilidad pesada y transporte ferroviario basadas en celdas de combustible de alta densidad.



La experiencia finlandesa en economía circular y valorización de residuos permite desarrollar hidrógeno a partir de biogás, biomasa o aguas residuales, sumando un enfoque integral de sostenibilidad.



España avanza con más de 650 proyectos de hidrógeno verde y 21.000 M€ en inversión. Como el 70 % del coste depende de la electricidad, Finlandia ofrece soluciones eficientes: Danfoss y MSc Electronics en electrónica de potencia, ABB, Valmet y Beckhoff en automatización, Elcogen en SOEC y Hycamite en pirólisis. Empresas como Fimpec, Sweco, Elomatic, P2X Solutions, Gasum, Nordic Ren-Gas, Gasgrid y Aurora Infrastructure pueden apoyar en diseño, Power-to-X y redes. Con un 85 % del hidrógeno dirigido a industria pesada, también crece su uso en movilidad (Renfe, EMT, TMB). Finlandia aporta experiencia regulatoria para superar barreras normativas.







Emisor: Business Finland

Contacto

Nombre contacto: Irene Lozano

Descripción contacto: Gabinete de prensa

Teléfono de contacto: 650 970 640



