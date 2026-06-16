España potencia mundial de los eventos. La industria que impulsa la economía y proyecta la marca país

Evento AEVEA Awards 2026 - AEVEA

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 16 de junio de 2026.

Detrás de cada gran acontecimiento hay miles de profesionales, meses de planificación y una industria que ya representa el 1,2 % del PIB nacional

¿Qué hace que España sea capaz de organizar algunos de los eventos más complejos y multitudinarios del mundo?

Junio 2026.- España se ha consolidado como uno de los grandes países de eventos de Europa. La reciente visita del Papa, capaz de movilizar a cientos de miles de personas, ha vuelto a poner de manifiesto la capacidad organizativa de un sector que trabaja habitualmente detrás de algunos de los acontecimientos más relevantes que se celebran en el país. Durante los próximos meses, España volverá a convertirse en escenario de festivales internacionales, competiciones deportivas de primer nivel, giras musicales, congresos, encuentros corporativos y grandes experiencias de marca que atraerán a millones de asistentes y generarán un importante impacto económico, turístico y empresarial (Estudio Spain Convention Bureau 2025).

Según datos del sector, la industria de los eventos mueve más de 20.000 millones de euros anuales (según Informe de Foro MICE de mayo de 2025) y representa alrededor del 1,2 % del PIB nacional, generando empleo y actividad en ámbitos tan diversos como el turismo, la hostelería, el transporte, la tecnología, la producción audiovisual, la seguridad, la comunicación o el comercio. El liderazgo de España como destino para grandes eventos se apoya en una estupenda oferta cultural, gastronómica y de ocio, infraestructuras y conectividad de primer nivel, una gran diversidad de destinos y una industria altamente profesionalizada.

Más allá de las cifras, los expertos señalan que el verdadero valor de esta industria reside en su capacidad para proyectar la imagen de España como un país altamente preparado para gestionar acontecimientos complejos con altos estándares de calidad, seguridad, innovación y experiencia para el asistente. A ello se añade un rasgo muy ligado al carácter español: la capacidad creativa única, heredera de la tradicional picaresca española entendida como ingenio y capacidad de adaptación, que permite responder con agilidad a los desafíos que plantea cualquier gran acontecimiento.

"La reciente visita del Papa ha vuelto a demostrar la capacidad organizativa de España. Solo durante la jornada principal participaron alrededor de 17.000 profesionales vinculados directa o indirectamente a la industria de los eventos, una cifra que ayuda a entender la compleja estructura humana y técnica que hay detrás de estos acontecimientos. España cuenta con el talento, la experiencia y la capacidad necesarias para organizar algunos de los eventos más complejos del mundo gracias al trabajo coordinado de cientos de profesionales que durante meses planifican cada detalle", explica Mariano Rodríguez, presidente de AEVEA. (Agencias de Eventos Españolas Asociadas)

LO QUE NO SE VE: LAS CLAVES QUE HACEN POSIBLE UN GRAN EVENTO

Para los profesionales del sector, el éxito de un gran evento suele medirse precisamente por aquello que el asistente no percibe. Cuando todo funciona, pasa desapercibido. Sin embargo, detrás de cada gran evento existe una compleja maquinaria que requiere meses de planificación:

Gestión de accesos y aforos.

Seguridad y planes de emergencia.

Movilidad y transporte de asistentes.

Coordinación con administraciones públicas y cuerpos de seguridad.

Producción técnica y audiovisual.

Infraestructuras y montaje.

Tecnología y conectividad.

Servicios sanitarios.

Sostenibilidad y gestión de residuos.

Experiencia del asistente.

Planes de contingencia ante incidencias o imprevistos.

"La diferencia entre un evento correcto y un evento excelente suele estar en todo aquello que el asistente no llega a percibir. Cuando la seguridad, los accesos, la logística o la coordinación funcionan de manera fluida es porque existe detrás una planificación exhaustiva y meses de trabajo previo", señala Rodríguez. Con un calendario marcado por grandes festivales, eventos deportivos internacionales, experiencias de marca, encuentros empresariales y acontecimientos culturales, España afronta los próximos meses reafirmando su posición como uno de los grandes destinos internacionales para la celebración de eventos. Esta industria se ha convertido en un motor económico, turístico y empresarial de primer nivel y en una herramienta clave para proyectar internacionalmente la imagen de España como país innovador, seguro, competitivo y capaz de liderar con éxito algunos de los acontecimientos más complejos del mundo.

SOBRE AEVEA

AEVEA (Agencias de Eventos Españolas Asociadas) es una organización profesional y empresarial de ámbito nacional y sin ánimo de lucro que agrupa a gran parte de las agencias españolas especializadas en la organización integral de eventos.

La asociación trabaja para impulsar la profesionalización del sector, fomentar las buenas prácticas, promover la innovación y reforzar el reconocimiento económico y estratégico de la industria de los eventos en España.

Actualmente, AEVEA representa a más de 90 agencias distribuidas por todo el territorio nacional y actúa como interlocutor de referencia ante instituciones, empresas y organismos vinculados al marketing experiencial y la organización de eventos.

www.aevea.es