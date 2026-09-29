De España al resto del mundo; Mudanzas BCN Internacional lleva las mudanzas a los cinco continentes - Mudanzas BCN Internacional

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 29 de septiembre de 2026.-

Una casa puede cruzar un océano sin moverse de sus cajas. Un escritorio puede terminar a miles de kilómetros de la oficina donde se utilizaba y un coche puede embarcar rumbo a otro continente mientras sus propietarios preparan una nueva vida. Tras esos desplazamientos existe una logística poco visible que conecta carreteras, puertos, aeropuertos y aduanas hasta recomponer cada pertenencia en destino.

Desde España, Mudanzas BCN Internacional trabaja precisamente sobre ese recorrido. Sus mudanzas internacionales enlazan el país con los cinco continentes a través de transporte terrestre, marítimo y aéreo, apoyado por una red de agentes colaboradores. Con sedes propias en Barcelona y Madrid y más de 15 años de experiencia, la compañía gestiona traslados de hogares y empresas a escala mundial.

Cinco continentes obligan a pensar en más de una forma de viajar

Llegar desde España a una ciudad europea no plantea el mismo recorrido que trasladar un hogar al otro lado del océano. Por esa razón, la operativa de Mudanzas BCN Internacional cambia según el destino, el volumen de la carga y las características del traslado.

En Europa, las mudanzas internacionales pueden realizarse mediante transporte terrestre exclusivo, reservando un vehículo para una única carga, o mediante grupaje, compartiendo el espacio disponible entre varios servicios. Cuando el viaje continúa por mar, la compañía trabaja con contenedores de 20 y 40 pies y con envíos marítimos agrupados para cargas de menor tamaño. Para cajas, maletas y necesidades urgentes también dispone de transporte aéreo.

Esa variedad se extiende al transporte de coches y motos, realizado mediante contenedores cerrados, sistemas Ro-Ro y soluciones específicas de protección. La red internacional de colaboradores permite coordinar estos desplazamientos desde España hacia diferentes países y gestionar la continuidad del servicio una vez atravesada la frontera.

Antes de llegar al destino hay mucho más que kilómetros

El viaje comienza bastante antes de poner la carga en movimiento. Mudanzas BCN Internacional puede ocuparse del embalaje y desembalaje, desmontaje y montaje de mobiliario, recogidas mediante plataformas elevadoras, permisos y almacenamiento en guardamuebles.

Cuando el recorrido atraviesa una aduana aparece otra parte esencial del traslado: la documentación. La compañía gestiona despachos de importación y exportación y trabaja con las normativas aplicables al retorno o entrada de efectos personales en cada país. La protección de mobiliario y objetos delicados se completa con materiales específicos y distintas pólizas de seguro.

Esta estructura también se aplica a mudanzas de oficinas, laboratorios, centros de trabajo y otras instalaciones empresariales, donde la organización del traslado resulta especialmente relevante para reducir interrupciones.

Carretera, puerto o aeropuerto pueden ser el comienzo de itinerarios muy distintos. Mudanzas BCN Internacional reúne esas posibilidades en una misma operativa para que hogares, empresas, vehículos, cajas y mobiliario puedan salir de España y encontrar su lugar al otro lado del mapa.

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