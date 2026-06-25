ESpanix, el motor invisible que conecta Europa y define el futuro de la baja latencia - Prensa ESpanix

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 25 de junio

ESpanix consolida su posición como el nodo de referencia de la Península Ibérica tras registrar un crecimiento del tráfico superior al 12% en los últimos 12 meses, con una frecuencia creciente de picos que superan los 2 Tbps.

Los datos públicos disponibles en la plataforma de la compañía evidencian una tendencia sostenida de expansión, consolidando a ESpanix como una pieza central del ecosistema digital ibérico.

El análisis del historial de tráfico demuestra que, comparando el último año con el anterior, el crecimiento supera el 12%. Sin embargo, el indicador más significativo es la evolución de la demanda en tiempo real: se registran repetidos picos de tráfico que exceden los 2 Tbps y estos eventos se vuelven cada vez más frecuentes. Esta trayectoria no solo refleja un aumento en el volumen total de datos intercambiados, sino una mayor madurez de la infraestructura ante cargas extremas, indicando una demanda creciente y más robusta por parte de los participantes del nodo neutro.

Latencia y la infraestructura invisible de Internet

En un entorno donde la velocidad y la proximidad física son críticas, ESpanix se posiciona como el nodo que permite alcanzar la menor latencia en las conexiones de internet, un factor cada vez más determinante tanto para usuarios profesionales como para el teletrabajo desde casa. La latencia influye directamente en el rendimiento de aplicaciones esenciales:

Comunicaciones: llamadas de voz de alta definición y videoconferencias fluidas.

Sector público y empresarial: respuesta instantánea en los servicios de la administración pública y operaciones de empresas privadas.

Entretenimiento: experiencia inmersiva en videojuegos competitivos.

Finanzas: transacciones bancarias seguras y rápidas.

Nuevas tecnologías: despliegue eficiente de aplicaciones de Inteligencia Artificial (IA) que requieren procesamiento en tiempo real y conexiones satelitales de órbita baja (LEO).

ESpanix forma parte de la infraestructura invisible que garantiza el correcto y fluido funcionamiento de Internet. Por eso, a su red están conectadas las principales redes de acceso nacionales, así como los operadores de cloud y de contenido más importantes a nivel nacional e internacional.

Por esta razón, el eslogan de la empresa es "Si pasa en internet, pasa por ESpanix". Con toda probabilidad, cualquier conexión que origine o termine en España se mueve a través de ESpanix, haciendo de esta red el punto neurálgico de la interconexión.

ESpanix: El crucevía estratégico de Europa

La capacidad técnica de la plataforma ha podido satisfacer esta demanda de forma ágil, garantizando disponibilidad y rendimiento óptimo incluso en momentos de alta congestión, gracias a la reciente actualización de los equipos con modelos de última generación y a su diseño con dos infraestructuras completamente separadas (LAN Baja y LAN Alta), desde siempre parte del ADN del nodo neutro.

El futuro rol de ESpanix será cada vez más crucial, dado que la Península Ibérica se está convirtiendo en el gran crucevía de las telecomunicaciones de la región. Su localización estratégica permite conectar Europa continental con Oriente Medio, Asia, África y América a través de los múltiples cables submarinos que aterrizan en Barcelona, Valencia, Almería, Lisboa y Bilbao.

Soberanía del dato

Finalmente, este crecimiento subraya la importancia de la soberanía del dato, una prioridad que está adquiriendo cada vez más relevancia en el contexto de la situación geopolítica global. Mantener el control y la eficiencia de las rutas de datos dentro del territorio nacional es un activo estratégico para la seguridad y el desarrollo digital de España y Europa.

Amedeo Beck Peccoz, Head of Strategy de ESpanix, comenta la situación: "Estos números refuerzan la posición de ESpanix como el punto neurálgico de la interconexión en España. Para cualquier actor del mercado que esté evaluando su estrategia de conectividad, la decisión es clara: optar por ESpanix significa conectar con el ecosistema completo. Nuestra infraestructura neutral reúne a la mayoría de operadores, proveedores de contenidos y servicios en la nube bajo un mismo paraguas técnico. En un entorno donde la latencia y la redundancia son críticas, la neutralidad y la escala de ESpanix ofrecen la seguridad y la eficiencia que las empresas digitales y las nuevas generaciones de aplicaciones requieren".

Acerca de ESpanix

ESpanix es el mayor Hub Digital del sur de Europa y el más antiguo de España. Opera sobre tres áreas de negocio: interconexión, datacentre y servicios de valor añadido. Ofrece sus servicios en la instalación de la calle Mesena de Madrid y en cinco puntos de acceso de las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona. ESpanix Datacentre cumple con las especificaciones Tier IV y permite conexión directa con los principales operadores de fibra oscura y capacidad tanto nacionales como internacionales. ESpanix Node reúne a la mayoría de los ISPs nacionales.

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