Un estudio clínico analiza la tecnología Drakarian de Capenergy Medical para reducir grasa abdominal - CAPENERGY MEDICAL

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 12 de noviembre de 2026.-

La investigación sobre la grasa abdominal incorpora una nueva publicación científica con participación española. La revista Lasers in Medical Science, de la editorial Springer Nature, ha publicado un estudio piloto sobre la aplicación de radiofrecuencia de alta potencia combinada con una dieta hipocalórica para reducir la grasa abdominal. La investigación evalúa Drakarian, una tecnología desarrollada y fabricada por Capenergy Medical, compañía con sede en Sant Joan Despí (Barcelona) y especializada en equipos médicos de radiofrecuencia.

El trabajo, firmado por S. Kouser, J. Rodríguez Lastra y C. Torrejón Rueda, cuenta con la participación de profesionales de Inneo Clinic, el Centro Médico Starbene y la Universidad Alfonso X el Sabio. Su publicación aporta una nueva referencia científica al estudio de las aplicaciones de la radiofrecuencia en el ámbito de la composición corporal.

La resonancia magnética, clave para estudiar la grasa abdominal

Uno de los aspectos relevantes de la investigación es la utilización de resonancia magnética para evaluar los cambios en el tejido adiposo abdominal. Esta técnica permite diferenciar dos compartimentos con características distintas: la grasa subcutánea, situada bajo la piel, y la grasa visceral, localizada alrededor de los órganos internos.

La distinción tiene importancia clínica porque la acumulación excesiva de grasa visceral está relacionada con alteraciones metabólicas y un mayor riesgo cardiovascular. Por ello, estudiar ambos compartimentos proporciona información más detallada que observar únicamente los cambios de peso o de perímetro abdominal.

El estudio analiza la aplicación de Drakarian mediante radiofrecuencia de alta potencia junto con una dieta hipocalórica. Su diseño como investigación piloto aleatorizada permite explorar esta combinación y obtener datos preliminares que orienten posteriores trabajos clínicos. La publicación se centra, por tanto, en una cuestión concreta: evaluar mediante técnicas de imagen los cambios asociados al protocolo investigado.

Capenergy Medical amplía su trayectoria de investigación clínica

Fundada en 1984, Capenergy Medical desarrolla tecnología de radiofrecuencia y terapia tecar destinada a fisioterapia, medicina estética y otras especialidades. La compañía acumula más de cuatro décadas de actividad en un sector donde la evaluación clínica resulta fundamental para conocer las aplicaciones de los dispositivos médicos.

La publicación en Lasers in Medical Science incorpora Drakarian a una investigación internacional revisada científicamente y realizada con participación de profesionales sanitarios y académicos españoles. Para Capenergy Medical, supone una nueva oportunidad de vincular el desarrollo tecnológico con la investigación clínica.

El interés del trabajo reside especialmente en su metodología: estudiar mediante resonancia magnética dos tipos de grasa abdominal y documentar los efectos de un protocolo combinado. Su carácter preliminar delimita el alcance de las conclusiones, pero también señala una línea de investigación para seguir examinando las aplicaciones médicas de la radiofrecuencia de alta potencia.

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