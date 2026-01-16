Fagor Professional impulsa 'Japan Connection', un encuentro entre dos miradas de la alta cocina japonesa - FAGOR PROFESSIONAL

16 Ene.

El próximo 19 de enero, Fagor Professional inaugura el calendario gastronómico de 2026 con Japan Connection, una experiencia irrepetible que tendrá lugar en el restaurante Ugo Chan* (Madrid). En esta cita excepcional, su chef, Hugo Muñoz, cocinará junto a Samuel Naveira (MU.NA* – Ponferrada), dando forma a un diálogo culinario entre dos autores que comparten una misma raíz: la cocina japonesa como lenguaje creativo.`Japan Connection es mucho más que una comida a cuatro manos. Es un espacio de encuentro entre culturas, territorios y sensibilidades, donde la tradición japonesa se reinterpreta desde dos universos personales. Un ejercicio de precisión, respeto al producto y lectura contemporánea del tiempo y la estacionalidad. Una experiencia que demuestra cómo la alta cocina avanza cuando se cruzan miradas.

La propuesta de Hugo Muñoz es una reflexión constante sobre Japón y su relación con el mundo. En su cocina, el producto marca el ritmo y el calendario natural define cada decisión. Su restaurante, Ugo Chan, reconocido con una Estrella Michelin y dos Soles Repsol, es hoy uno de los espacios más singulares de la escena madrileña: una cocina creativa que dialoga con la tradición japonesa sin perder su identidad local.

Por su parte, la cocina de Samuel Naveira ha sido definida por la Guía Michelin como Fusión, contemporánea japones, siendo MU.NA el único restaurante de España con esta categoría. Su propuesta combina técnica nipona, memoria personal y una mirada profundamente emocional sobre el territorio.

Hugo Muñoz, ingeniero de formación, descubrió pronto que su vocación estaba en los fogones. Se formó junto a referentes como Salvador Gallego, Ricardo Sanz (Kabuki*) y Abraham García (Viridiana), consolidó su experiencia internacional en Londres (Zuma) y lideró proyectos gastronómicos en grandes grupos como Larrumba o Carbón Negro. La apertura de Ugo Chan supone la culminación de un camino propio: una cocina de autor que rinde homenaje a Madrid desde la sensibilidad japonesa. El nombre del restaurante —Ugo Chan, “pequeño Hugo”— es un guiño íntimo al apodo con el que le llamaba su abuelo, origen emocional de su vínculo con Japón.

Samuel Naveira se ha formado en algunos de los restaurantes más prestigiosos de España y Francia: Cocinandos* (León), El Ermitaño* (Benavente), La Candela Resto* (Madrid), Kena (Madrid), Kori (Saint-Tropez), Sergi Arola**, Albora* y A’barra* (Madrid). Finalista del premio Revelación Chef Madrid Fusión 2020, ha sido reconocido por The Guardian como uno de los jóvenes con más talento de la gastronomía española y seleccionado entre los 100 jóvenes talentos por el Basque Culinary Center. MU.NA cuenta con Estrella Michelin desde 2020 y Sol Repsol desde 2021, además de distinciones como Mejor Restaurante de la provincia de León, Mejor Chef de Castilla y León, Premio Sostenibilidad Aquanaria Madrid Fusión y quinto Mejor Restaurante de España en los Travellers’ Choice Awards2025.

Con iniciativas como Japan Connection, Fagor Professional consolida su papel como agente activo del ecosistema gastronómico. La marca no solo equipa cocinas: acompaña a los chefs en la construcción de sus proyectos vitales, diseñando espacios que potencian la creatividad, la eficiencia y la excelencia operativa.

Fagor Professional se posiciona así como socio estratégico de la alta cocina contemporánea, impulsando encuentros donde la gastronomía se convierte en cultura, innovación y futuro compartido.

