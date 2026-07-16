Fénix Byte lanza una calculadora online gratuita para estimar el precio de una página web - Fénix Byte

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 16 de julio

Conocer cuánto cuesta una página web antes de solicitar propuestas es una de las dificultades más habituales a las que se enfrentan las pequeñas y medianas empresas españolas en su proceso de digitalización. Una misma empresa puede recibir presupuestos que oscilan entre los 400 y los 15.000 euros por proyectos que, en apariencia, resultan similares. Esta disparidad suele deberse a que cada proveedor interpreta un alcance distinto cuando el encargo no está bien definido.

Para dar respuesta a este problema, la agencia de diseño y desarrollo web Fénix Byte ha puesto en marcha una calculadora de presupuesto web online gratuita que permite obtener una estimación orientativa en aproximadamente dos minutos. La herramienta plantea un cuestionario guiado sobre el tipo de web, el número de páginas, el nivel de diseño, los contenidos, el posicionamiento SEO, las funcionalidades, los idiomas y el mantenimiento, y devuelve un rango de inversión basado en proyectos reales, sin necesidad de registro previo.

A diferencia de otras herramientas similares, la calculadora no ofrece precios cerrados, sino rangos orientativos acompañados de explicaciones sobre cómo influye cada decisión en el presupuesto final. De este modo, el usuario finaliza el proceso con una referencia económica y con criterios para comparar propuestas de distintos proveedores, identificar qué partidas deben figurar por escrito y detectar posibles carencias en un presupuesto.

Según la experiencia acumulada por la agencia en más de cuatrocientos cincuenta proyectos a lo largo de doce años, las partidas menos visibles de un proyecto web, como la redacción profesional de contenidos y el trabajo de posicionamiento en buscadores, explican gran parte de las diferencias de precio entre una web económica y una web orientada a la captación de clientes. El desarrollo a medida, los idiomas adicionales y las integraciones técnicas figuran también entre los factores que más incrementan la inversión.

La herramienta se acompaña de una guía de precios orientativos del mercado español en 2026, ejemplos de presupuestos simulados y recomendaciones para comparar propuestas.

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