Fik se une a Modulor Studios para liderar la nueva generación del comercio digital

Bill Murphy de Fik junto a Jorge Lana, CEO de Modulor - Modulor Studios

La integración estratégica refuerza el posicionamiento internacional del grupo y amplía su oferta con capacidades avanzadas en Shopify, analítica, integraciones, rendimiento web y soluciones de comercio unificado

Madrid, 14 de enero.- Modulor Studios y Fik han anunciado su integración estratégica para consolidar un grupo de referencia en diseño, tecnología y crecimiento digital. Esta operación impulsa la expansión internacional de ambas compañías y refuerza su liderazgo en el ecosistema de Shopify y en el comercio electrónico unificado.



Fik, uno de los tres Premier Shopify Partners en España, cuenta con una sólida trayectoria internacional en el desarrollo de productos y plataformas conectadas para marcas como Ecoalf, Majorica, Sony Music, Tramasmas, Renatta & Go o Jimmy Lion, entre otras.



Fik se ha consolidado como referente en soluciones de alto rendimiento para marcas digitales y retail omnicanal.



Ambas compañías ya habían colaborado con éxito en proyectos para Cristina Oria, Polo Club, Utópica Travel (El Corte Inglés), Milbby y TwoJey, consolidando una relación basada en la excelencia operativa, la complementariedad y una visión compartida sobre el futuro del comercio digital.



"Unirnos a Modulor es una evolución natural", afirma Bill Murphy, fundador y CEO de Fik. "Compartimos la misma filosofía de diseño, innovación y visión de futuro. Esta integración nos permitirá acelerar nuestro crecimiento, ampliar nuestra propuesta de valor y consolidar a Fik como un referente global dentro del ecosistema de Shopify y del comercio unificado".



"La incorporación de FIK consolida nuestra visión de construir un grupo que combine creatividad, tecnología y estrategia de crecimiento bajo una misma cultura", explica Jorge Lana, CEO de Modulor Studios. "El e-commerce vive un momento de transformación impulsado por la inteligencia artificial, y queremos liderar ese cambio ayudando a las marcas más ambiciosas a escalar con propósito".



Con esta operación, Fik se integra en el ecosistema de estudios de Modulor, compuesto por Mendesaltaren, Tailor Hub, Minimum (ahora SSTIL), Nocodehackers, MITO y, ahora, Fik, reforzando la capacidad del grupo para ofrecer soluciones de diseño, tecnología, marketing digital, inteligencia artificial y negocio digital de forma integrada.



