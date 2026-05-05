Fisioterapia y oncología para frenar el impacto del dolor y la fatiga en las personas con cáncer

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 5 de mayo de 2026.-

La supervivencia de las personas con cáncer en España se ha duplicado en las últimas cuatro décadas, un éxito de la medicina que, sin embargo, plantea un nuevo escenario social y sanitario. Con una previsión que apunta a superar los 300.000 diagnósticos anuales para el año 2026, la prioridad ya no reside únicamente en la curación, sino en las condiciones en las que estos pacientes regresan a su vida cotidiana. En este contexto, el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (CPFCM) defiende la fisioterapia como una disciplina esencial para gestionar las secuelas de los tratamientos, permitiendo que la recuperación física sea el motor de la vuelta a la normalidad.

La intervención temprana como freno a las secuelas crónicas

La evidencia científica respalda hoy a la fisioterapia como una terapia complementaria no farmacológica de alta eficacia que debe acompañar al paciente en todas sus etapas. Desde el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid insisten en que no debe ser una intervención puntual al finalizar el proceso, sino un seguimiento que comience, idealmente, desde el diagnóstico. Al actuar de forma precoz, incluso en el posoperatorio inmediato, se consigue prevenir o paliar efectos secundarios que podrían volverse crónicos. Ana Serrano, presidenta de la Comisión de Fisioterapia en Oncología y Cuidados Paliativos del CPFCM, explica que estas técnicas ayudan a reducir el dolor, la limitación de la movilidad y la fatiga, síntomas presentes en la mayoría de los casos.

Herramientas del CPFCM para una recuperación integral y funcional

La labor de los profesionales colegiados en este campo es técnica y minuciosa, abordando desde el linfedema y la atrofia muscular hasta complicaciones como la neurotoxicidad o la disfunción sexual. El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid recalca que el uso de herramientas adaptadas a cada perfil permite que el paciente recupere la funcionalidad de acuerdo a sus necesidades vitales. Esta mejoría física no solo tiene un valor clínico, sino que repercute directamente en la capacidad de la persona para retomar su actividad laboral, reduciendo el impacto de las bajas de larga duración y devolviendo al individuo la seguridad en su propio cuerpo.

En definitiva, integrar la fisioterapia dentro del equipo multidisciplinar oncológico es, para el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, una necesidad para garantizar una calidad de vida digna. El reto actual reside en que cada paciente tenga acceso a estos profesionales para que el final del tratamiento médico sea, realmente, el principio de una nueva autonomía.

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