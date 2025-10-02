Flexicar lanza un sorteo histórico junto a Iker Casillas y regala un coche a un seguidor

(Información remitida por la empresa firmante)

Se puede participar hasta el 15 de octubre en el perfil de Instagram de la marca

Madrid, 02 de octubre de 2025.-

La acción, que ya se ha presentado en el perfil oficial de Instagram de Flexicar, pone en juego un coche de ocasión totalmente gratuito, disponible para uno de los seguidores de la marca que cumpla con los requisitos establecidos en las bases legales del sorteo.



"Este sorteo es un hito en la historia de Flexicar. Contar con Iker Casillas y compartir con nuestros seguidores la posibilidad de ganar un coche refleja nuestra apuesta por la innovación, la cercanía y la gratitud hacia quienes confían en nosotros cada día", ha señalado Sara Goizueta, Responsable de Comunicación de Flexicar.



Un sorteo diseñado para la comunidad digital

El objetivo de la compañía es impulsar la interacción con su comunidad en redes sociales, que ya suma decenas de miles de seguidores, y consolidar su imagen como una marca accesible, dinámica e innovadora.



Los interesados podrán participar siguiendo las instrucciones publicadas en el post del sorteo en Instagram (@flexicar.es), con una mecánica sencilla y pensada para llegar al mayor número posible de usuarios.



Como parte de su compromiso con la transparencia, Flexicar recuerda que los empleados de la empresa y sus familiares directos no podrán participar en el sorteo.



Flexicar: líder en vehículos de ocasión en España

Con una red de más de 180 concesionarios distribuidos por todo el territorio nacional y un stock superior a 20.000 coches disponibles, Flexicar se ha consolidado como la empresa de referencia en el mercado español de vehículos de ocasión.



La compañía no solo ofrece la mayor red y catálogo del sector, sino que también ha destacado por su capacidad de innovación, desarrollando campañas diferenciales y contando con embajadores de la talla de Fernando Alonso.



Más información

Las bases legales completas, los requisitos de participación y la fecha del anuncio del ganador están disponibles en la web corporativa de Flexicar.



