En Tus Fogones refuerza su especialización en catering para grandes eventos en Madrid - EN TUS FOGONES

(Información remitida por la empresa firmante)

La organización de eventos multitudinarios exige una combinación precisa de planificación, capacidad operativa y excelencia gastronómica. En un sector donde la experiencia de los asistentes depende en gran medida de la fluidez del servicio, las empresas especializadas en catering grandes eventos desempeñan un papel fundamental para garantizar el éxito de convocatorias de gran formato. En este escenario, En Tus Fogones continúa consolidando su posición como referente en Catering Madrid, gracias a una propuesta que combina calidad gastronómica, personalización y una logística altamente especializada.

La compañía ha demostrado recientemente su capacidad para afrontar eventos de gran envergadura mediante la gestión integral del catering de una convocatoria celebrada en IFEMA con la asistencia de 8.000 personas. El proyecto requirió tres días de montaje previo y la participación coordinada de más de 380 profesionales, encargados de garantizar el correcto desarrollo de toda la operativa.

Una logística diseñada para grandes volúmenes de asistentes

La complejidad de los grandes eventos requiere una planificación minuciosa capaz de anticipar cualquier necesidad operativa. En este caso, En Tus Fogones desarrolló una estrategia integral orientada a asegurar la máxima fluidez durante las cuatro horas de duración del evento.

A lo largo de la jornada se sirvieron más de 40.000 referencias calientes repartidas en cinco variedades diferentes y más de 35.000 referencias frías. Todo ello se distribuyó mediante una infraestructura compuesta por más de 200 metros lineales de puntos de restauración, incluyendo estaciones gastronómicas y food trucks adaptados al ritmo de los asistentes.

La propuesta culinaria incorporó productos de alta calidad y opciones personalizadas, entre las que destacó la burger de buey de Riaño, una de las referencias más demandadas durante el encuentro. La combinación entre capacidad de producción y organización permitió mantener un flujo constante de servicio, evitando esperas y favoreciendo una experiencia cómoda para los participantes.

Experiencia, coordinación y eficiencia en catering para grandes eventos

Uno de los principales desafíos en cualquier evento multitudinario consiste en coordinar de forma simultánea los servicios de restauración y bebidas. Para responder a esta necesidad, En Tus Fogones desplegó más de 280 metros lineales de barras integradas dentro de una operativa especialmente diseñada para absorber grandes volúmenes de público de manera natural y eficiente.

La coordinación entre los distintos equipos permitió atender a miles de personas en tiempo récord, manteniendo la continuidad del servicio durante toda la jornada. Más de 380 profesionales participaron en la ejecución del proyecto, trabajando de forma sincronizada para garantizar que cada fase se desarrollara según lo previsto.

La creciente demanda de catering grandes eventos en espacios como IFEMA pone de manifiesto la importancia de contar con empresas capaces de combinar gastronomía, logística y gestión operativa. En este ámbito, En Tus Fogones continúa reforzando su trayectoria en Catering Madrid, aportando soluciones adaptadas a eventos de gran formato donde la experiencia del asistente y la eficiencia del servicio resultan factores determinantes para alcanzar el éxito.

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