Forest Makers irrumpe en el mercado de carbono como líder en volumen de créditos preinscritos en España

Forest Makers irrumpe en el mercado de carbono - Forest Makers

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 1 de abril de 2026.-

La compañía gestiona 3.000 hectáreas de proyectos forestales con impacto ambiental, social y económico certificado y cuenta con la validación de casi 3,1 millones de créditos de CO2 en el MITECO. Forest Makers by Sierra Nevada S.A se posiciona como la empresa de capital 100 % privado con mayor volumen de créditos de carbono preinscritos en el registro del MITECO

Forest Makers by Sierra Nevada S.A, operador de proyectos de absorción de carbono especializado en silvicultura de precisión y restauración ecológica, irrumpe en el mercado español como la empresa líder por volumen de créditos de carbono preinscritos en el MITECO en España, un hito que refuerza la solidez técnica de su modelo y su capacidad para liderar una nueva generación de proyectos forestales en España.



En un contexto marcado por la urgencia climática y el crecimiento del mercado de carbono, Forest Makers by Sierra Nevada apuesta por transformar la reforestación tradicional en un modelo integral capaz de generar impacto ambiental real, valor económico y reputación corporativa. Con ese propósito, la compañía nace para ayudar a las empresas a compensar su huella climática mediante soluciones certificadas basadas en la regeneración de ecosistemas, a través de proyectos que combinan absorción de CO2, restauración ecológica y gestión forestal de largo plazo.



"El mercado de carbono representa una oportunidad única para transformar el compromiso climático en impacto real. En Forest Makers desarrollamos proyectos que no solo compensan emisiones, sino que regeneran el territorio y generan valor sostenible a largo plazo", señala Mariano Schoendorff, CEO de Forest Makers by Sierra Nevada.



La compañía cuenta con la validación de más de 3,09 millones de créditos de CO₂ en el MITECO, lo que avala la solidez técnica y la trazabilidad de sus proyectos.



Con más de una década de experiencia en investigación y desarrollo forestal, Forest Makers by Sierra Nevada ha construido un enfoque propio basado en la silvicultura de precisión y en el diseño y gestión de ecosistemas completos, resilientes y adaptados a cada territorio.



Un total de 3.000 hectáreas en gestión con impacto ambiental, económico y social

Forest Makers by Sierra Nevada cuenta actualmente con presencia en distintas regiones de España, entre ellas Andalucía, Aragón y Castilla y León, donde gestiona un total de 3.000 hectáreas de proyectos forestales orientados a la restauración de ecosistemas degradados, la mejora de la biodiversidad y la generación de créditos de carbono con trazabilidad y solidez técnica.



Entre sus principales iniciativas destacan Sierra Nevada Live (Granada), Los Solanos Live y Montalbán Live (Teruel), Las Lomas Live 1 y 2 (Soria) y Almonaster Live (Huelva), desarrollos concebidos desde una lógica integral que va más allá de la plantación. La compañía asume el compromiso de mantenimiento durante toda la vida del proyecto, garantizando la evolución del bosque, su resiliencia y la permanencia de su impacto ambiental a largo plazo.



Este modelo incorpora además la prevención de incendios como parte estructural de los planes de reforestación, en línea con las exigencias del MITECO, con el objetivo de crear masas forestales más seguras, resilientes y adaptadas a los nuevos riesgos climáticos.



Gestión integral del bosque: mantenimiento, prevención e impacto local

A ello se suma una dimensión social y territorial clave, porque cada proyecto contribuye a la restauración de zonas degradadas, la habilitación de espacios para la fauna y el impulso de la producción local, reforzando el valor ecológico y económico del entorno.



La actividad de Forest Makers genera también un impacto directo en el empleo rural y técnico, con una capacidad de movilización de alrededor de 20 personas en proyectos de esta dimensión y de hasta 300 o 400 empleos en desarrollos de mayor escala, contribuyendo así a dinamizar el territorio y a crear oportunidades sostenibles vinculadas a la gestión forestal.



Forest Makers by Sierra Nevada cuenta con el respaldo de NYESA Valores Corporación, S.A., compañía cotizada que posee un 11 % del capital, reforzando su estructura y su capacidad de crecimiento en un sector en plena expansión.



"Las empresas necesitan soluciones que conviertan su compromiso climático en impacto real. Nuestro objetivo es desarrollar proyectos que no solo compensen emisiones, sino que regeneren el territorio y generen valor a largo plazo", afirma Mariano Schoendorff, CEO de Forest Makers by Sierra Nevada.



Con una clara vocación de crecimiento, la compañía trabaja ya en su expansión a nivel europeo, con el objetivo de internacionalizar su modelo y ampliar su cartera de proyectos de forma significativa, consolidándose como uno de los referentes en el mercado de carbono.



Sobre Forest Makers by Sierra Nevada

Forest Makers es un operador de proyectos de absorción de carbono especializado en silvicultura de precisión y restauración ecológica. La compañía transforma zonas degradadas en sumideros de carbono que permiten a las empresas compensar su huella de carbono de forma medible y trazable mediante el diseño y la gestión de ecosistemas forestales.



Su modelo de negocio se basa en la generación y comercialización de créditos de carbono certificados (Unidades de Absorción), avalados por el MITECO. Con más de 3,09 millones de créditos de CO₂ validados, es la compañía de capital 100 % privado con mayor volumen de créditos de carbono preinscritos en España.



Con 3.000 hectáreas en gestión, Forest Makers by Sierra Nevada desarrolla proyectos que integran impacto ambiental, social y económico, contribuyendo a la restauración del territorio y la biodiversidad.



Emisor Forest Makers by Sierra Nevada

Contacto

Nombre contacto: Fernando García

Descripción contacto: Senior Account Executive

Teléfono de contacto: 696 24 90 78



