Forestain Natural Capital: democratizando el mercado de carbono para propietarios de tierras en España

Néstor Merayo, Fundador de Forestain - Néstor Merayo

(Información remitida por la empresa firmante)

La startup fundada por Néstor Merayo transforma terrenos rurales en proyectos de absorción de CO2, combinando sostenibilidad, tecnología financiera e impacto social

Madrid, 14 de enero.- Forestain Natural Capital nació a finales de 2024 con un objetivo claro: democratizar el acceso a los mercados de carbono para propietarios de terrenos en España. Su fundador, Néstor Merayo, economista y emprendedor de 34 años, vio en los llamados Carbon Markets una oportunidad para generar un impacto ambiental y social real, combinando su formación en economía con su pasión por la naturaleza y los árboles.



"Creciendo entre chopos y campos en Villalibre de la Jurisdicción y Priaranza del Bierzo, siempre me pregunté cuánto CO2 podrían absorber mis propios árboles y qué valor tendría en el mercado. De ahí surgió la idea de Forestain: ayudar a la gente del campo a generar ingresos a través de la agricultura de carbono", explica Néstor.



Actualmente, Forestain desarrolla proyectos en Teruel, Ourense y Albacete, zonas afectadas por incendios, con el objetivo de restaurar ecosistemas, mejorar la biodiversidad y aumentar la resiliencia frente al cambio climático. Además, la empresa está alineada con el Reglamento Europeo 2024/3012 y el estándar español del MITECO, lo que garantiza trazabilidad, confianza jurídica y acceso a mercados premium de carbono.



Forestain se consolida como una Climate-Fintech, combinando finanzas y sostenibilidad. La empresa ha desarrollado EVA AI, una herramienta de inteligencia artificial tipo GPT que integra los últimos avances en regulación y ofrece información estratégica para propietarios y empresas.



Paralelamente, está impulsando tecnologías innovadoras como Forestain Payments y el Impact Fund, que permiten medir, monetizar y generar impacto positivo de manera sencilla y escalable, facilitando la transición hacia modelos de negocio más sostenibles y responsables con el medio ambiente.



"La visión a 5-10 años es convertir a Forestain en la plataforma líder en Europa en soluciones de capital natural, combinando restauración de ecosistemas, tecnología financiera y trazabilidad de carbono, biodiversidad y capital natural. Queremos generar impacto real, sostenible y rentable", añade Néstor.



Los interesados en colaborar pueden transformar sus terrenos en proyectos de absorción de carbono, con análisis personalizados y gestión completa por parte de Forestain. La empresa apuesta por un modelo Win-Win, donde todos ganan: propietarios, inversores y el planeta.



Sobre Forestain Natural Capital

Fundada en 2024, Forestain Natural Capital es una startup española que facilita el acceso a los mercados de carbono para propietarios de terrenos. Desarrolla proyectos de absorción de CO2 mediante reforestación y restauración de ecosistemas, cumpliendo con el Reglamento Europeo 2024/3012 y los estándares del MITECO. La empresa combina tecnología financiera y soluciones sostenibles, ofreciendo herramientas como EVA AI, Forestain Payments y el Impact Fund para generar impacto ambiental, social y económico de manera escalable.







Contacto

Nombre contacto: Néstor Merayo

Descripción contacto: CEO

Teléfono de contacto: 628 835 698

