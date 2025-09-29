Formación estratégica y cumplimiento normativo; lo que las empresas deben priorizar

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 29 de septiembre.- La formación profesional es ya una realidad operativa y legal en el conjunto de empresas españolas. Con un entorno regulatorio cada vez más exigente, las organizaciones deben revisar no solo qué enseñan a sus equipos, sino por qué y para qué. En este marco, la formación bonificada se erige como un instrumento valioso, siempre que se aborde desde una planificación rigurosa y con objetivos bien definidos.

Según la consultora de recursos humanos AdelantTa, especializada en formación, selección y externalización del departamento de RR. HH., el último trimestre del año es decisivo para activar aquellas formaciones que permitan cerrar bien el ejercicio y cumplir con las obligaciones legales que afectan de forma directa a la gestión de personas. La ley no espera, y algunas empresas todavía no conocen en profundidad el alcance de sus responsabilidades en este terreno.

Qué formación activar y por qué hacerlo antes de final de año

Desde la aprobación de normativas como la Ley Orgánica de Protección de Datos, el Real Decreto sobre igualdad retributiva o las disposiciones en materia de seguridad y salud laboral para entornos híbridos, el marco formativo obligatorio se ha ampliado de manera sustancial. Las empresas deben asegurar que sus equipos están formados en aspectos como la protección de datos, la prevención de riesgos —adaptada al trabajo en remoto y presencial—, la gestión de la diversidad o la ciberseguridad aplicada.

Juan Carlos Sánchez, director general de AdelantTa, subraya que “no se trata únicamente de formar por cumplir, sino de entender la formación como un instrumento de cumplimiento normativo, desarrollo profesional y optimización del talento”. Esta visión integral es la que permite transformar una obligación en una palanca de valor para la organización.

En paralelo, el contexto actual exige también una actualización continua en habilidades técnicas y digitales. Las nuevas exigencias en automatización, análisis de datos, inteligencia artificial o competencias en liderazgo adaptativo están marcando la agenda formativa de muchas empresas que buscan reforzar su estructura interna frente a los retos de productividad, retención del talento y transformación digital.

Más allá de la bonificación: cómo convertir la formación en una inversión real

En este sentido, AdelantTa plantea un modelo de acompañamiento completo que va desde el diagnóstico de necesidades hasta la evaluación de impacto, pasando por la gestión técnica del crédito ante Fundae y la implantación de programas personalizados. La clave está en garantizar que cada acción formativa se traduzca en una mejora efectiva y medible, tanto desde el punto de vista operativo como estratégico.

Vanesa Velasco, directora de operaciones de la firma, destaca que “cada vez más empresas entienden que externalizar la gestión del plan de formación va más allá de una cuestión de falta de recursos internos. Hablamos de especialización. Gestionar bien el crédito formativo implica conocer la normativa, alinear los contenidos con los objetivos del negocio y disponer de los sistemas adecuados para medir resultados y justificar la inversión”.

A medida que se acerca el cierre del ejercicio, muchas organizaciones se enfrentan a la paradoja de disponer de crédito formativo sin haber activado aún un plan coherente. En estos casos, la urgencia no debe eclipsar la estrategia. Activar formaciones obligatorias, como las vinculadas a igualdad, prevención o protección de datos, puede ser una prioridad inmediata. Pero también debería serlo proyectar la formación como una herramienta que aporte valor real al negocio y al desarrollo del talento. Acompañar a las empresas en esa transición —desde la obligación al enfoque estratégico— es el objetivo con el que AdelantTa está trabajando con decenas de organizaciones que no quieren dejar pasar la oportunidad de transformar su plan de formación en un auténtico motor de crecimiento y cumplimiento.

