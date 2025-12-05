La formación en Geriatría se incorpora al catálogo sanitario de Ineforma - Ineforma

Madrid, 5 de diciembre.- Con el envejecimiento progresivo de la población, la demanda de profesionales especializados en el cuidado de personas mayores ha aumentado significativamente. Por ello, Ineforma incorpora a su oferta académica nuevos programas de formación en Geriatría, con el objetivo de dar respuesta a quienes desean formarse en esta área clave del sector sanitario. Esta iniciativa refuerza el compromiso de la plataforma con la actualización profesional, brindando contenidos especializados, metodología online y acreditación universitaria a quienes buscan mejorar su empleabilidad o atender mejor a este colectivo en crecimiento.

Programas actualizados y adaptados a las necesidades del ámbito sociosanitario

La formación en Geriatría ofrecida por Ineforma está diseñada para proporcionar una visión integral del envejecimiento, así como herramientas prácticas para la intervención directa con personas mayores.

Cuidar con profesionalidad y enfoque humano



Los cursos abarcan temas esenciales como el deterioro cognitivo, el abordaje del Alzheimer y otras demencias, la atención al paciente geriátrico en el entorno hospitalario, y la prevención de úlceras y escaras, entre otros contenidos de alto valor clínico.

Además, estos programas están dirigidos tanto a personas que desean iniciarse en el sector como a profesionales en activo que buscan una especialización en el ámbito gerontológico. La posibilidad de acceder a los materiales de estudio en cualquier momento, así como la tutoría personalizada, facilita un aprendizaje compatible con otras responsabilidades.

Ineforma: compromiso con la calidad educativa en el ámbito sanitario

La incorporación de cursos de formación en Geriatría representa un paso natural para una plataforma que ya es reconocida por su sólida trayectoria en formación sanitaria.

Con clases audiovisuales, materiales descargables, casos prácticos y acceso permanente al campus virtual, Ineforma apuesta por una enseñanza práctica, cercana y orientada a la realidad del entorno sociosanitario.

Además, la formación geriátrica cuenta con el respaldo académico de universidades colaboradoras y expertos en atención a personas mayores, lo que garantiza la calidad de los contenidos y su alineación con las exigencias del mercado laboral. Todo ello contribuye a que el alumnado no solo obtenga conocimientos teóricos, sino también competencias aplicables en residencias, centros de día, hospitales y servicios domiciliarios.

Apostar por una formación con impacto social

La formación en Geriatría de Ineforma está pensada para quienes desean marcar la diferencia en el cuidado de las personas mayores. Con programas especializados, flexibles y orientados al empleo, la plataforma se consolida como una opción formativa de referencia en el ámbito sanitario.

Contacto

Emisor: Ineforma

Contacto: Ineforma

Número de contacto: 922237567