La formula del valor economico del tiempo libre

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 8 de septiembre de 2025.

Una reciente investigación publicada por el profesor español Dr. George Monray. Ph.D., titular de la Catedra de Economía y Empresa de la universidad norteamericana Institute for American Universities del American College of the Mediterranean, y fundador de la firma de consultoria ECONTIME CONSULTANTS, ha descubierto como desde una óptica de análisis microeconómico se puede cuantificar el valor económico del tiempo disponible de una persona, teniendo en cuenta su contexto y situación personal. Este hallazgo permite asignar un valor numérico al tiempo libre del individuo el cual permite visualizar en un número y dinero el coste de actividades profesionales versus actividades no relacionadas con el trabajo.

Esta ecuación, su desarrollo y verificación han sido presentadas en la International Conference of Economics and Business Management (ICEBM 2025), en Bangkok, con indexación y en colaboración con DOAJ, Web of Science y Scopus entre otros prestigiosos repositorios en las ciencias económicas y empresariales.

La ecuación analiza el valor económico del tiempo personal (EVPT)y se estructura en seis partes que afectan al individuo, tales como, el coste de oportunidad, su situación financiera, la edad, la salud percibida, el valor subjetivo del individuo sobre la importancia del tiempo fuera de lo profesional y las necesidades familiares. Los resultados se obtienen y presentan en valor económico/hora siendo muy relevadores en algunos casos.

Esta investigación se encuadra en la primera línea de autores académicos y profesionales tales como Gary Becker quien pudo evaluar en 1965 el valor económico de las aportaciones de las madres de familia en las labores domésticas. Otros como Daniel Hamermesh han trabajado anteriormente análisis de datos sobre el uso del tiempo, esto ha llevado a cabo una amplia investigación sobre cómo las personas utilizan su tiempo en diversos contextos y cómo esto afecta el bienestar. Finalmente, el español George Monray ha podido conseguir trasladar estos principios teóricos a la práctica, poniendo un numero al valor de cada hora fuera del trabajo.

El autor comenta que 'usando principios microeconomicos, ayuda a personas y a empresas a encontrar su propio equilibro trabajo-vida personal y lo hace a través de entender el valor económico de cada hora de tiempo personal"

"Utilizando la microeconomía, ayudo a personas y a empresas a encontrar su propio equilibrio entre vida laboral y personal entendiendo cuanto cuesta cada hora de sus vidas"

La fórmula ayuda a empresas y a empleados o profesionales a medir numéricamente el valor intrínseco de cada hora de su vida cuando no se está trabajando. El ser consciente a través de la visualización de un numero asociado a una cantidad económica ayuda a las empresas a medir sus políticas “Equilibrio Vida-Trabajo” y ayuda a que los empleados entiendan la importancia de sus actividades fuera del horario laboral. Lo significativo de este descubrimiento es que permite empezar a medir y a cuantificar numéricamente, desde una óptica científica y profesional y a través de una ecuación matemática, el concepto de Equilibrio de la Vida Laboral (WLB), por sus siglas en ingles Work-Life Balance.

Personas y empresas pueden, tras estos cálculos, adaptar mejores estrategias versus al trabajo, asignacion mejoras en la asignación de tareas, trabajos remotos, calendarios, horas extra, o responsabilidades personales, afinando la motivación y la implicación del empleado, ayudando así a las empresas.

Sin duda, un muy interesante descubrimiento que dará de que hablar, tanto en círculos económicos como empresariales.

George Monray es fundador de la firma Econtime Consultants, esta consultora ofrece soluciones para las empresas para mejorar el equlibrio Trabajo-Vida personal a traves de auditorias en los empleados y la utilizacion del Valor Economico del Tiempo Personal (VETP), tambien es titular de catedra de Economia y Empresa y profesor de micoeconomia el Institute for American Universities del American College of the Mediterranean y miembro honorario de la Global Academy of Finance and Management.