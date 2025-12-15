Fran Silvestre Arquitectos firma la primera vivienda WELL de Europa y consolida su liderazgo internacional

Casa Camiral - Fran Silvestre Arquitectos

Valencia se posiciona como uno de los epicentros europeos más relevantes en innovación arquitectónica orientada al bienestar. En este contexto, Fran Silvestre Arquitectos alcanza un hito sin precedentes al firmar la primera vivienda unifamiliar en Europa certificada con el estándar WELL

València, 15 de diciembre.- Fran Silvestre Arquitectos firma la primera vivienda unifamiliar en Europa certificada con el estándar WELL, un reconocimiento que refuerza el liderazgo valenciano en el diseño de espacios saludables y pone de manifiesto la capacidad del estudio para anticipar el futuro de la arquitectura. La obtención de esta certificación ha sido posible gracias a la colaboración con Evalore, entidad especializada en consultoría y verificación WELL.



Casa Camiral: la nueva referencia europea en bienestar arquitectónico

Ubicada en Girona, Casa Camiral representa la materialización de un modelo de vivienda que entiende el bienestar como eje central del proyecto arquitectónico. La certificación WELL evalúa siete pilares esenciales -aire, agua, nutrición, luz, actividad física, confort y salud mental- y Casa Camiral ha sido diseñada para responder de manera óptima a cada uno de ellos.



El proyecto incorpora sistemas avanzados de purificación del aire, pinturas y acabados que eliminan compuestos nocivos, iluminación diseñada para respetar los ritmos circadianos, agua filtrada mediante ósmosis inversa y estrategias específicas para reducir la exposición a campos electromagnéticos. La propuesta se completa con una relación fluida con el paisaje y espacios que invitan a la actividad, la conexión con la naturaleza y la vida saludable. Casa Camiral redefine así el concepto contemporáneo de lujo: un lujo basado en la salud, la sostenibilidad y el bienestar integral de quienes habitan la vivienda.



Un reconocimiento internacional al liderazgo de Fran Silvestre Arquitectos

El logro de la primera certificación WELL europea coincide con otro hito relevante para el estudio. Architizer, una plataforma de Nueva York considerada una de las referencias internacionales más influyentes en arquitectura, ha situado recientemente a Fran Silvestre Arquitectos como el mejor estudio de arquitectura en España. Este reconocimiento consolida su presencia en el escenario global y reafirma la coherencia de una trayectoria basada en innovación, rigor y sensibilidad artística.



El Laboratorio de Neuroarquitectura: ciencia aplicada al diseño

Dentro de esta dinámica destaca la labor del Laboratorio de Neuroarquitectura, un referente europeo en el análisis de cómo los entornos construidos influyen en las respuestas cognitivas y emocionales de las personas. Fran Silvestre Arquitectos ha colaborado con este laboratorio en estudios experimentales basados en tecnologías de medición neurofisiológica, con los que se han evaluado factores como la iluminación, la distribución espacial o el confort percibido.



Los resultados -positivos en más del 70% de los parámetros analizados- subrayan el potencial de integrar evidencia científica en el proceso de diseño arquitectónico y refuerzan la apuesta del estudio por una arquitectura fundamentada en datos, sensibilidad y vocación social.



Valencia, epicentro de una nueva cultura arquitectónica

Gracias al impulso de estudios como Fran Silvestre Arquitectos y a la presencia de centros de investigación pioneros, Valencia se consolida como un polo de referencia en la transformación de la arquitectura en una herramienta activa para mejorar la vida de las personas. La ciudad emerge así como un escenario clave en la evolución hacia una arquitectura más consciente, saludable y sostenible.



