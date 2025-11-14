Fundación Alivia: el acceso a terapias recomendadas no avanza en España

(Información remitida por la empresa firmante)

La Fundación Alivia lanzó en octubre la nueva actualización de Oncoindex, el primer índice que monitoriza en España el acceso y la financiación pública de terapias oncológicas recomendadas por ESMO. En noviembre, mes del cáncer de próstata y con el 17 de noviembre como Día Mundial del Cáncer de Pulmón, los datos evidencian estancamiento en próstata y una mejora mínima en pulmón; en próstata, Polonia muestra un acceso un 84% superior al de España (92 vs. 50 puntos)

Madrid, 14 de noviembre.-

Evidencia clave



• Próstata:6 fármacos recomendados; 1 con financiación completa, 4 con restricciones y 1 sin financiación. Índice España: 50 puntos, sin mejoras desde septiembre de 2021. En comparación, Polonia alcanza 92 puntos (+84%).



• Tráquea/pulmón/bronquios: 35 fármacos; 10 con financiación completa, 15 con restricciones y 10 sin financiación. Índice España: 50 puntos (48 en septiembre de 2021).



• Panorama general (España): solo el 27% de las terapias recomendadas se financia sin limitaciones; el 46% tiene restricciones y el 27% carece de financiación pública.



Por qué importa ahora

Además de su elevada carga de enfermedad, próstata y pulmón cuentan con terapias con beneficio demostrado que no llegan a tiempo o no llegan en igualdad. Por otro lado, el estancamiento prolongado en próstata y la mejora marginal en pulmón reflejan una brecha persistente entre la evidencia científica y el acceso efectivo.



"No es aceptable que próstata lleve cuatro años sin avances y que pulmón apenas suba dos puntos. El tiempo no es un trámite: forma parte del tratamiento. Cada restricción sin base clínica y cada mes de espera recortan opciones reales para los pacientes.", afirma la Fundación Alivia.







Qué es Oncoindex

Oncoindex muestra, de forma clara para pacientes y profesionales, si los medicamentos oncológicos recomendados por ESMO y registrados por la EMA en los últimos 15 años están financiados en la sanidad pública y bajo qué condiciones. El índice va de 0 a 100: 100 implica financiación completa de todas las terapias recomendadas. Su valor cambia cuando ESMO incorpora nuevas terapias o cuando un país amplía o limita su financiación.



Mensaje y petición de Alivia

La fundación pide una sola cosa: "que todos los medicamentos oncológicos recomendados por la evidencia estén disponibles en el Sistema Nacional de Salud, sin restricciones arbitrarias. Porque todos los pacientes son iguales y merecen los mejores tratamientos, en el momento en que los necesitan".



Sobre la Fundación Alivia

Activa en España desde 2021, Alivia trabaja para que cada paciente tenga acceso oportuno a terapias oncológicas basadas en la evidencia. Proyectos: Oncoindex.org, Oncomapa y Onco Librería.







Contacto

Nombre contacto: Xavier Pla

Descripción contacto: Responsable Programas y Comunicación

Teléfono de contacto: 604237742



