Los fundadores de Zerolynx se hacen con el 100% de la compañía tras crecer un 19% en el último año

A la izquierda, Juan Antonio Calles (CEO). A la derecha, Daniel González (COO) - CELIA CATALÁN (HEAD OF MARKETING)

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 5 de mayo de 2026.

La firma madrileña de ciberseguridad Zerolynx cierra 2025 con 3 millones de euros en ingresos, su mejor ejercicio desde su fundación en 2018. La operación devuelve el 100% del capital a Juan Antonio Calles y Daniel González, que presentan un plan estratégico 2026-2030 centrado en inteligencia artificial aplicada a las pruebas de seguridad ofensiva y al cumplimiento normativo (GRC).

Zerolynx, firma española especializada en ciberseguridad ofensiva y cumplimiento normativo, ha completado la recompra del 100% de su capital por parte de sus fundadores, Juan Antonio Calles (CEO) y Daniel González (COO). La operación coincide con el cierre de su mejor ejercicio desde su fundación en 2018: en 2025, la compañía alcanzó una facturación de 3 millones de euros, un 19,2% más que el año anterior.

Con la estructura accionarial unificada, Juan Antonio Calles y Daniel González presentan su plan estratégico 2026-2030, orientado a acelerar el desarrollo de soluciones de ciberseguridad apoyadas en inteligencia artificial bajo el principio que vertebra el nuevo ciclo: humanos al mando, IA como músculo.

“El panorama de la inteligencia artificial está provocando un cambio disruptivo en nuestro sector, y la recompra nos permite adecuarnos a los tiempos con la agilidad que exige este nuevo escenario”, afirma Juan Antonio Calles, CEO y cofundador.

El plan se articula en cuatro ejes principales: el desarrollo de herramientas de hacking apoyadas en inteligencia artificial; la expansión del servicio de CISO as a Service (CISOaaS); la implantación de CuatrIA, una plataforma interna de gestión operativa basada en IA; y la formalización de un programa de distribuidores que permita escalar la propuesta de la compañía a través de un canal de distribución propio.

“La nueva situación accionarial nos permite lanzar un plan que cumple con la ambición característica de Zerolynx y dar respuesta a la situación mundial. La inteligencia artificial ya no es una tendencia para nosotros: es la forma en que trabajamos, pensamos y competimos”, señala Daniel González, COO y cofundador.

En paralelo, Zerolynx ha lanzado Lab, un espacio gratuito que reúne herramientas de autodiagnóstico de ciberseguridad dirigidas a empresas para que puedan evaluar su nivel de exposición y madurez sin coste, en línea con el principio de divulgación que la compañía ha incorporado como sello de marca dentro de su plan estratégico 2026-2030. Además, Zerolynx trasladará su sede de Madrid a lo largo de 2026.