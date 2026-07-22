Galerías del Tresillo inaugura corners para descubrir sofás 'más pet friendly, más person friendly' - Galerías del Tresillo

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 22 de julio de 2026.-

Galerías del Tresillo inaugura corners para descubrir sofás “más pet friendly, más person friendly”

Barcelona.- El sofá ya no es una pieza intocable. En él se descansa, se teletrabaja, se merienda, juegan los niños y, cada vez más, también duermen perros y gatos.

Galerías del Tresillo responde a esta nueva forma de vivir el hogar con la creación de corners especializados en tapicerías técnicas en sus 22 tiendas de Cataluña. Una iniciativa pionera que permitirá a los clientes tocar, comparar y probar tejidos pensados para resistir mejor los pelos, las manchas, los líquidos y el uso diario.

La marca presenta esta nueva propuesta bajo el concepto “más pet friendly, más person friendly”. Porque un sofá preparado para convivir con mascotas no solo beneficia a los animales: también aporta más tranquilidad, comodidad y libertad a las personas.

Tecnología para hogares reales

Los nuevos corners acercan la innovación textil al punto de venta de una forma sencilla y práctica. Los clientes podrán conocer tejidos de alta densidad, acabados antimanchas y soluciones que dificultan que la suciedad o los pelos queden atrapados en la fibra.

Muchas de estas tapicerías se someten además a pruebas específicas, como el test Martindale, que mide la resistencia al desgaste por roce continuado, y a ensayos de resistencia al enganche.

“Queremos que el cliente pueda entender la tecnología textil, tocarla y comprobar cómo puede mejorar su día a día. Un sofá pet friendly es, ante todo, un sofá más person friendly: cómodo, resistente, bonito y pensado para disfrutar del hogar sin tantas preocupaciones”, explica Valentina Pizzolon, directora de Marketing y Estrategia Digital de Galerías del Tresillo.

Lanzamiento en Avenida Diagonal

Aunque los corners estarán disponibles en las 22 tiendas de la marca, la presentación oficial tendrá lugar este sábado 25 de julio en el establecimiento de Avenida Diagonal, en Barcelona.

Los clientes podrán acudir acompañados de sus mascotas y descubrir junto a ellas las nuevas tapicerías. Durante la jornada habrá un PET BAR con snacks y se regalarán camas portátiles para mascotas.

La acción incluirá también hasta un 10% descuento extra en sofás pet friendly utilizando el código SOFÁPET10.

Asesoramiento en las 22 tiendas

En cualquiera de sus establecimientos, los clientes podrán conocer los nuevos tejidos, comparar alternativas y recibir asesoramiento personalizado para escoger el sofá que mejor se adapte a su hogar, su mascota y su estilo de vida.

Además de la tapicería, podrán elegir modelo, color, medidas, composición y sistema de confort.

La propuesta también se extiende al canal online. En galeriasdeltresillo.com, la marca ofrece una selección de modelos con entrega en un plazo de 3 a 5 días, devolución online gratuita y hasta 21 días para probar el sofá en casa.

Con más de 50 años de experiencia, Galerías del Tresillo vuelve a anticiparse a la evolución de los hogares con una propuesta que une diseño, innovación y vida real.

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