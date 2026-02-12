Gazteka refuerza su expansión nacional con la apertura de su primer local en Madrid

La marca gallega de restauración, especializada en burritos personalizables y cookies caseras, suma ya cinco locales propios en España y prevé una nueva apertura antes de que finalice el año

Madrid, 12 de febrero de 2026.– Gazteka, la marca de restauración de origen gallego, continúa avanzando en su plan de crecimiento con la apertura de Gazteka Malasaña, su primer establecimiento en Madrid, ubicado en la calle Noviciado, 2, en pleno centro de la capital. Con esta inauguración, la compañía alcanza los cinco locales propios en España, consolidando un modelo de expansión basado exclusivamente en establecimientos propios y en un crecimiento progresivo y controlado.

Fundada en A Coruña en 2021 por David García y Rebeca Fernández, Gazteka nace con el objetivo de reinterpretar el street food de inspiración americana desde una óptica más actual, apostando por procesos cuidados, ingredientes seleccionados y una experiencia flexible que rompe con las etiquetas tradicionales de la comida rápida.

La propuesta gastronómica de Gazteka se articula sobre dos pilares principales: los burritos personalizables, que el cliente puede configurar completamente a su gusto, y una carta dulce basada en cookies y postres caseros, que evoluciona constantemente incorporando nuevas recetas y tendencias. Esta combinación dulce-salada se ha convertido en uno de los elementos diferenciales del proyecto dentro del segmento fast casual.

“Madrid era un paso natural para la marca. Queríamos dar el salto cuando el proyecto estuviera maduro y con una estructura sólida detrás”, explica Rebeca Fernández, cofundadora de Gazteka. “La apertura de Gazteka Malasaña supone un punto de inflexión y refuerza nuestra visión de crecimiento sostenible”.

Uno de los principales valores diferenciales de Gazteka es su sistema de personalización, que permite adaptar cada pedido a distintos perfiles de consumo, incluyendo opciones vegetarianas, veganas y sin gluten. A pesar de operar dentro del universo de la comida rápida, la marca ha desarrollado procesos propios que permiten mantener elaboraciones cocinadas durante horas y servir cada pedido en pocos minutos, sin renunciar a la calidad ni a la consistencia del producto.

El proyecto ha construido su crecimiento poniendo especial foco en la experiencia del cliente, combinando rapidez operativa con una atención cercana y cuidada. Este enfoque se refleja en las valoraciones que mantienen sus distintos locales en plataformas digitales, con medias superiores a 4,7 estrellas.

El concepto de Gazteka está diseñado desde su origen para un consumo flexible, tanto en el propio local como en formato take away y delivery. El proyecto nació en un contexto marcado por la pandemia, lo que llevó a sus fundadores a pensar desde el inicio en la portabilidad del producto, en que viajara bien hasta casa y en adaptarse a las distintas necesidades del cliente. Actualmente, la marca integra estos canales dentro de su modelo operativo, estando presente en las principales plataformas de reparto sin perder el control de la experiencia.

Para David García, cofundador de la marca, el objetivo es claro: “Queremos crecer sin perder la cercanía que nos ha traído hasta aquí. Cada local tiene que sentirse como una extensión real de la marca”.

Tras su llegada a Madrid, Gazteka mantiene su hoja de ruta y prevé una nueva apertura antes de que finalice el año, que se sumará a su red de establecimientos propios. La compañía continúa trabajando en el refuerzo de equipo, procesos y marca con una visión de crecimiento a medio y largo plazo.

