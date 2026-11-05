GEORBITAI – Agencia GEO En España - GEORBITAI

(Información remitida por la empresa firmante)

Santa Pola, 5 de noviembre de 2026.

Agencia 100 % especializada en GEO y respaldada por SEO Soluciones España, premiada durante cuatro años consecutivos en los Global Business Awards, trabaja la visibilidad de marcas y empresas en los asistentes de inteligencia artificial, un canal que ya compite con Google en la búsqueda de proveedores.

GEORBITAI – Agencia GEO en España, la agencia 100 % especializada en GEO (Generative Engine Optimization) de SEO Soluciones España, presenta sus servicios para empresas que quieren ser encontradas, entendidas y citadas cuando sus clientes preguntan a asistentes de inteligencia artificial como ChatGPT, Gemini, Perplexity o Claude. A diferencia de las agencias que han añadido el GEO como un servicio más, GEORBITAI se dedica exclusivamente a él.

La búsqueda está cambiando. Las Vistas creadas con IA de Google funcionan en España desde marzo de 2025, y un estudio de G2 publicado en abril de 2026 indica que el 51 % de los compradores de software B2B ya empieza su investigación más a menudo en un chatbot de IA que en Google, frente al 29 % un año antes. Para muchas empresas, aparecer en esas respuestas es ya tan importante como aparecer en Google.

GEORBITAI ofrece tres servicios: auditoría GEO, para conocer el punto de partida de una marca en las respuestas de IA; posicionamiento GEO, como trabajo continuo sobre la web, el contenido y las señales de confianza; y consultoría GEO, para acompañar a equipos internos. Además, trabaja de forma específica la visibilidad en ChatGPT, Gemini y Perplexity.

«Las empresas que hoy invierten en SEO ya tienen buena parte del camino hecho, pero las IA no eligen igual que Google. Necesitan información clara, verificable y coherente sobre cada negocio. En GEORBITAI trabajamos sobre lo que sí se puede mejorar y medimos con transparencia lo que ocurre después», explica Tarso Salles, CEO de SEO Soluciones España y de GEORBITAI.

El enfoque de la agencia parte de un compromiso explícito: no promete que una inteligencia artificial vaya a recomendar a una empresa, porque ninguna agencia controla esas respuestas. En su lugar, documenta un punto de partida con preguntas, plataformas y fuentes, aplica mejoras y repite las mediciones para separar los cambios observados de los que aún no pueden demostrarse.

Sobre GEORBITAI

GEORBITAI – Agencia GEO en España es una agencia 100 % especializada en GEO, respaldada por SEO Soluciones España, agencia premiada durante cuatro años consecutivos en los Global Business Awards. Trabaja el posicionamiento en inteligencia artificial desde octubre de 2025, con empresas de toda España y desde su sede en Gran Alacant, Santa Pola (Alicante).

Sobre SEO Soluciones España

Fundada en 2017 por Tarso Salles, SEO Soluciones España es una agencia de marketing digital, SEO y GEO con sede en Alicante. Ha sido galardonada durante cuatro años consecutivos (2023, 2024, 2025 y 2026) en los Global Business Awards, y ha recibido también el premio Best SEO Digital Marketing Agency 2025 (Spanish Business Awards, EU Business News).