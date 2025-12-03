El gigante industrial Tsingshan desembarca en España a través de Greentix

El equipo de Greentix durante la última Feria Genera celebrada en Madrid - GREENTIX

Barcelona, 3 de diciembre de 2025.

Barcelona, 3 de diciembre de 2025.- El gigante industrial Tsingshan, primer productor mundial de acero inoxidable y referente global en materiales clave para la transición energética, ha iniciado su implantación en España a través de Greentix ESS, empresa española creada para desarrollar y desplegar su solución integral de gestión inteligente de la energía. La compañía presentó oficialmente esta propuesta tecnológica en la Feria GENERA, donde avanzó también los ejes de su estrategia y su hoja de ruta en el mercado europeo.

“El respaldo de Tsingshan y nuestra integración en su ecosistema industrial supone un impulso decisivo para acelerar nuestra entrada en el mercado del almacenamiento energético”, afirma Shi Bo, director general de Greentix ESS, que añade: “Formar parte de este grupo nos hace más fuertes y nos permite ofrecer soluciones energéticas fiables, competitivas y con una gran capacidad de escalabilidad”.

Solución integral: almacenamiento, control y gestión inteligente

Greentix ESS llega al mercado con una plataforma integral que combina sistemas de almacenamiento con energías renovables, integración en media tensión y un software propio de control y monitorización. Esta tecnología incorpora funciones de operación inteligente como el generador virtual, la predicción temprana de fallos o la optimización de las curvas de carga y descarga, que permiten mejorar la eficiencia y asegurar un funcionamiento estable incluso en entornos exigentes.

“Contamos con una solución integrada que combina BESS, renovables y media tensión para habilitar nuevas capacidades operativas con altos niveles de fiabilidad”, destaca Juan Pedro Rodríguez Nieto, director técnico de Greentix ESS. “Nuestro software propio es clave para maximizar el rendimiento del sistema y garantizar una operación eficiente y segura”.

Fortalezas del ecosistema Tsingshan

Aunque hasta ahora era poco conocido en España, Tsingshan Holding Group es uno de los conglomerados industriales más relevantes del mundo. Además de liderar la producción global de acero inoxidable, es un actor estratégico en la cadena de valor del níquel y de materiales para baterías. Su presencia en más de veinte países, su capacidad de fabricación a gran escala y su inversión continuada en I+D lo sitúan entre las corporaciones industriales con mayor influencia en los mercados ligados a la transición energética.

Este respaldo dota a Greentix ESS de una base sólida para el desarrollo de proyectos en España y Europa, aportando capacidad industrial para responder con rapidez, talento senior con amplia experiencia en ingeniería, soporte tecnológico de primer nivel y una visión a largo plazo para acompañar a clientes e instituciones en un momento clave para la descarbonización.

Entre los elementos que refuerzan esta alianza destacan la arquitectura de control y seguridad basada en el modelo “6S + EDR”, la participación del grupo en más de 17 estándares nacionales e industriales, un portfolio de más de 50 patentes en productos y sistemas clave, su presencia en el programa nacional de alta tecnología “863” del Ministerio de Ciencia y Tecnología de China y una capacidad de fabricación de hasta 2 GWh/año gracias a líneas inteligentes de ensamblaje.

Impacto directo en los proyectos

Con esta combinación de tecnología propia, capacidad industrial y experiencia, Greentix ESS se posiciona como un actor relevante en el despliegue de infraestructuras energéticas inteligentes, aportando soluciones sólidas y avanzadas que facilitan una transición energética más eficiente, segura y competitiva.