GITGE comunica la conclusión de la etapa del Dr. Óscar Ondo como director general

El Dr. Óscar Ondo durante su última visita a la AAUCA - GITGE

(Información remitida por la empresa firmante)

La institución formaliza el cambio en su dirección tras trece años de gestión centrada en el desarrollo de infraestructuras

Madrid, 10 de agosto de 2026.- El Gestor de Infraestructuras de Telecomunicaciones de Guinea Ecuatorial (GITGE) ha oficializado la conclusión de la etapa del Dr. Óscar Ondo Ngomo Nchama al frente de la dirección general. El cambio se produce en cumplimiento del Decreto Presidencial número 78/2026, emitido el pasado 4 de agosto, que formaliza su salida tras casi trece años de ejercicio continuado en el cargo.



El Dr. Óscar Ondo inició su labor al frente de la entidad el 15 de agosto de 2013, tras haber ocupado previamente el puesto de director general adjunto. Durante este periodo, la institución se centró en la construcción, ampliación y consolidación de la infraestructura pública de telecomunicaciones en Guinea Ecuatorial.



La gestión del Dr. Ondo estuvo marcada por hitos en la infraestructura física, incluyendo la gestión de los cables submarinos que vinculan al país con las rutas internacionales y la interconexión entre la región continental y la insular. Entre los proyectos realizados destacan el despliegue de la red nacional de fibra óptica, el desarrollo de la red FTTH y la puesta en marcha de los puertos digitales en Malabo, Bata y Kribi, además de las infraestructuras conocidas como CEIBA-2, Ultramar y SAIL.



En el ámbito institucional, la entidad intensificó sus vínculos con operadores y organismos internacionales, participando en foros como la Unión Internacional de Telecomunicaciones, AfricaCom y GITEX Africa. Paralelamente, se impulsaron programas de formación y divulgación tecnológica como GITGE Educa, GITGE Conéctate, Identic GE y TEG Campus, orientados a facilitar el acceso a la conectividad y a las competencias digitales entre los jóvenes del país.



Tras finalizar esta etapa en GITGE, el Dr. Óscar Ondo asume un nuevo cargo como secretario de Estado encargado de Sistemas de Inteligencia Artificial en el Ministerio de Transportes, Telecomunicaciones y Aviación Civil. Por su parte, la dirección general de la entidad ha sido asumida por Don Salvador Nguema Funtan, según lo dispuesto en el Decreto Presidencial número 86/2026.



GITGE, entidad pública creada en 2011, mantiene su objetivo de operar, mantener y comercializar las infraestructuras de telecomunicaciones del país. La institución afronta esta nueva fase bajo el compromiso de dar continuidad al desarrollo de sus redes y adaptarse a las necesidades actuales de conectividad y transformación digital en Guinea Ecuatorial.

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