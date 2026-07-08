GoodData.AI lleva la analítica agéntica gobernada a las empresas reguladas de la región DACH

GoodData.AI amplía su inversión en la región DACH - GoodData.AI

(Información remitida por la empresa firmante)

GoodData.AI permite a las empresas reguladas de Alemania, Austria y Suiza desarrollar y gestionar agentes de IA que respaldan los procesos de negocio, manteniendo un control total sobre dónde se ejecuta la IA y a qué datos puede acceder

Madrid, 08 de julio de 2026.-

GoodData.AI, una plataforma abierta de analítica agéntica respaldada por casi dos décadas de experiencia en analítica, ha anunciado hoy una ampliación de su inversión en la región DACH, llevando la analítica agéntica gobernada a las empresas reguladas de Alemania, Austria y Suiza.



Muchas empresas reguladas han retrasado la adopción de la IA en entornos de producción porque sus resultados no pueden vincularse a una lógica de negocio previamente aprobada. La plataforma de GoodData.AI aborda directamente este problema: los agentes trabajan de forma continuada sobre un proceso, elaborando y actualizando informes, análisis y recomendaciones a medida que llegan nuevos datos, mientras que cada resultado permanece basado en una lógica que la empresa ya ha aprobado y puede demostrar ante un auditor cuando sea necesario.



La Ley de IA de la Unión Europea (EU AI Act) ha introducido algunas de las normas de gobernanza de la IA más completas del mundo para los sistemas de alto riesgo, con sanciones de hasta 15 millones de euros o el 3 % de la facturación anual global para los sistemas que no cumplan la normativa. Solo Alemania concentra una de las mayores cantidades de empresas reguladas de Europa en sectores como los servicios financieros, la industria manufacturera y la farmacéutica, ámbitos en los que la gobernanza, la trazabilidad y el control de la IA son cada vez más importantes.



"Las empresas alemanas están preparadas para utilizar la IA, pero no a costa de perder el control. Necesitan sistemas precisos, explicables, auditables y que puedan desplegarse en sus propios términos. GoodData.AI reúne todos esos elementos mediante una semántica gobernada, una arquitectura abierta y un despliegue soberano". — Peter Fedoročko, Field CTO de GoodData.AI



Las empresas reguladas pueden utilizar estos agentes para continuar trabajando en un proceso mucho después de obtener una primera respuesta. Pueden elaborar informes trimestrales, supervisar gastos y procesos de compras, recomendar qué revisar cuando se detecta una anomalía y ayudar a migrar equipos desde sistemas de inteligencia de negocio heredados sin necesidad de interrumpir su funcionamiento. Los copilotos detectan anomalías dentro de los informes existentes y los asistentes de IA responden a preguntas empresariales concretas. Ninguna de estas funciones depende de las conjeturas de un modelo. A diferencia de las herramientas de IA ligadas a un único proveedor cloud y a un único modelo, todas las acciones permanecen dentro de la lógica de negocio ya aprobada por la empresa. La plataforma puede ejecutarse en la nube, en una nube privada o completamente en las instalaciones del cliente, utilizando el modelo de lenguaje (LLM) que este ya considere de confianza.



DATEV: escalando los productos de datos en toda la organización

DATEV, una de las compañías de software empresarial más reconocidas de Alemania, que presta servicio a asesores fiscales, auditores y profesionales del ámbito jurídico en todo el país, ha elegido GoodData.AI como su plataforma de analítica para el análisis transversal de datos. Este trabajo está ayudando a la compañía a poner productos de datos a disposición de sus equipos de forma más rápida y homogénea en toda la organización, evitando preparar el mismo análisis por separado para cada área.



"Los productos de datos se están convirtiendo en un factor estratégico de éxito para DATEV. La combinación de productos de datos, la capa semántica y GoodData.AI permite utilizar las mismas fuentes de datos en diferentes casos de uso. Esto elimina la necesidad de preparar los datos varias veces para distintos dominios, fomenta la reutilización de los análisis y nos permite responder mucho más rápido a nuevas necesidades".



DATEV

Para respaldar este crecimiento, GoodData.AI también está ampliando su equipo en la región DACH con consultores empresariales especializados en analítica, inteligencia de negocio e IA. Entre estas incorporaciones destaca el reciente nombramiento de Gerd Eck como Senior Sales Consultant, quien aporta experiencia directa en la implantación de soluciones de IA soberana en los sectores del comercio minorista, el ámbito jurídico y el cumplimiento normativo. La compañía también ofrece soporte en alemán en toda la región.



Acerca de GoodData.AI

GoodData.AI es una plataforma abierta de analítica agéntica que permite a las empresas aplicar la inteligencia artificial a sus datos sin perder el control sobre ellos. Sus agentes continúan trabajando sobre un proceso de negocio en lugar de limitarse a responder una única consulta. Cada respuesta y cada acción se basan en definiciones de negocio, permisos y contexto que pertenecen al cliente, de modo que son las personas, y no la IA, quienes deciden qué sucede a continuación.



La misma plataforma gobernada permite a las empresas crear y ejecutar múltiples agentes en toda la organización sin tener que repetir el trabajo de gobernanza en cada caso. Cada agente puede evolucionar y mejorarse conforme cambian las necesidades.



La plataforma admite infraestructuras controladas por el cliente, flexibilidad para utilizar el modelo de lenguaje (LLM) elegido por el usuario, integración con MCP y A2A, y desarrollo abierto mediante API y SDK. Con sede en San Francisco y su equipo de ingeniería en Praga, GoodData.AI presta servicio a empresas y desarrolladores de software de todo el mundo.



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