El Gran Viaje del Norte: arranca la ansiada temporada del bacalao Skrei, la joya nómada de Noruega

Comienza una de las temporadas gastronómicas más esperadas: la del Skrei, el bacalao salvaje noruego que solo puede pescarse entre enero y abril y que se ha consolidado como uno de los productos prémium más apreciados por cocineros y consumidores. Considerado un auténtico icono del invierno ártico, es un pescado que combina exclusividad, tradición y accesibilidad, explican desde el Consejo de Productos del Mar de Noruega en España

Madrid, 12 de febrero de 2026.- "Al comenzar la temporada de Skrei 2026, la confianza del sector pesquero es fuerte tanto en la calidad del pescado como en la demanda de los consumidores", explica el director del Consejo de Productos del Mar de Noruega en España, Tore Holvik. La procedencia fiable, su estricto sistema de calidad y su antigua herencia pesquera vikinga la convierten en un producto destacado en una época en la que la sostenibilidad, la trazabilidad y la autenticidad pesan más que nunca.



El Skrei o "rey de los bacalaos" lleva inscrita en su nombre su verdadera naturaleza. En noruego, Skrei significa "nómada", un término que describe la migración épica que realiza cada año desde el mar de Barents hasta las costas del norte de Noruega. Más de 1.000 kilómetros a contracorriente para desovar en las frías aguas de Lofoten y Vesterlen, una travesía que fortalece su musculatura y da lugar a una carne firme, blanca y laminada, con lascas superlativas que gozan de gran interés para los chefs. Este largo fenómeno natural migratorio tiene lugar solo durante unas semanas, lo que convierte esta pesca en un recurso tan limitado como extraordinario. Únicamente los ejemplares que cumplen los estándares más altos de calidad reciben la etiqueta de Skrei, un sello que certifica su origen y frescura.



Aunque la temporada del Skrei es limitada, el director del Consejo de Productos del Mar de Noruega en España, Tore Holvik, destaca su versatilidad. "El consumidor español ha demostrado un interés creciente por productos de origen controlado y calidad prémium, y el Skrei es una respuesta perfecta a esa demanda", concreta. La pesca está regulada por un sistema de supervisión único. La Patrulla del Skrei controla la actividad en las zonas de desove y verifica que cada ejemplar cumpla las condiciones de calidad y frescura necesarias para recibir su sello oficial.



En los últimos años, España se ha convertido en uno de los principales mercados internacionales para este bacalao migratorio. La tradición culinaria española, especialmente ligada al bacalao fresco y en salazón, ha facilitado su integración natural en restaurantes, pescaderías y hogares.



El Skrei es ideal para crear platos extraordinarios y saludables: horneados, a la parrilla, salteados, guisados o con un toque de vapor, casi crudos, porque no necesita mucho más. Su carne es blanca como la nieve, brillante, firme y laminada, ofreciendo un sabor limpio, suave y elegante, muy apreciado por quienes buscan autenticidad sin artificios. Es un pescado extremadamente magro: el 96 % de las calorías de una porción proceden de las proteínas, lo que lo convierte en un aliado perfecto para dietas saludables. Además, aporta omega 3 (una ración de 150 g cubre la necesidad diaria recomendada), vitamina A (esencial para la visión y el sistema inmunitario), vitamina B12 (clave en la formación de nuevas células), yodo y selenio (minerales que ayudan a contrarrestar el daño oxidativo y regulan el metabolismo).

